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Интерфакс-АВН

США планирует предоставить Украине военную помощь на $1 млрд - СМИ

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Президент США Джо Байден
Президент США Джо Байден.
Источник изображения: © REUTERS / POOL

Вашингтон. 16 марта. ИНТЕРФАКС - Президент США Джо Байден представит новый пакет военной помощи Украине уже в среду, сообщают американские СМИ со ссылкой на осведомленные источники.

Отмечается, что Байден объявит о новой военной помощи правительству Украины на сумму более $1 млрд.

Помощь, как ожидается, будет включать противотанковые и зенитные системы, переносные средства ПВО, такие как Javelin и Stinger.

Деньги поступят из $13,6 млрд, выделенных Украине в рамках подписанного Байденом законопроекта о финансировании деятельности федерального правительства до конца 2022 года.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
Stinger
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