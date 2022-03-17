Войти
Интерфакс-АВН

Лондон ввел санкции против глав "Рособоронэкспорта" и "Россетей", ряда других бизнесменов - документ

270
0
0
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне.
Источник изображения: © РИА Новости / Алекс Макнотон

Лондон. 15 марта. ИНТЕРФАКС - Великобритания во вторник ввела санкции еще против ряда российских предпринимателей, в том числе в отношении генерального директора компании "Рособоронэкспорт" Александра Михеева, главы ПАО "Россети" Андрея Рюмина и президента Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина.

Как отмечается в документе, опубликованном на сайте британского правительства, санкции в отношении этих лиц предусматривают замораживание активов.

Под санкции также попала бывшая супруга главы "Роснефти" Игоря Сечина Марина Сечина.

Ранее во вторник Великобритания ввела санкции в отношении около 350 российских физических и юридических лиц, в том числе премьера РФ Михаила Мишустина и мэра Москвы Сергея Собянина.

В санкционный список Великобритании попали также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, министр обороны Сергей Шойгу, глава Росгвардии Виктор Золотов, руководитель администрации президента РФ Антон Вайно. Также в списке значится предприниматель Роман Ротенберг и сын бизнесмена Аркадия Ротенберга - Павел. В списке есть и бизнесмен Дмитрий Мазепин, его сын Никита, а также представитель МИД РФ Мария Захарова, журналист Владимир Соловьев, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
Компании
Росгвардия
РОЭ
РСПП
Персоны
Михеев Александр
Собянин Сергей
Шойгу Сергей
Шохин Александр
Похожие новости
29.12.2021
Главные достижения оборонно-промышленного комплекса России в 2021 году
17.12.2021
Выбор РИА Новости: главные события 2021 года в военной сфере
03.09.2018
Площадка для оружия и пространство для общения
29.01.2015
Повернемся к Азии – передом, а к Европе…
20.06.2013
Российские вертолеты удивили Ле Бурже
07.12.2009
Госкорпорации: не все точки над "i" расставлены
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.03 04:24
  • 119
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 17.03 04:21
  • 19786
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 17.03 02:13
  • 3
Сроки работы над импортозамещенным самолетом SSJ сократят
  • 17.03 01:48
  • 1
Францию уличили в поставках России военного оборудования вопреки санкциям
  • 16.03 22:31
  • 2
Япония запросила нового мирового порядка
  • 16.03 22:24
  • 7
Танк-робот "Штурм" начнут испытывать в апреле
  • 16.03 21:19
  • 1
Салливан и представитель КНР провели "основательное" обсуждение ситуации на Украине - Белый дом
  • 16.03 15:58
  • 243
В США удивились размерам Су-75
  • 16.03 11:13
  • 16
Влияние санкций на российскую промышленность полупроводников
  • 16.03 10:07
  • 7
Спецоперация России: первые оценки американских экспертов
  • 15.03 14:53
  • 1
Стало известно о планируемых испытаниях российского ударного робота
  • 15.03 11:52
  • 2
Мечта, а не самолет
  • 15.03 09:06
  • 200
Дополнительные функции
  • 15.03 06:55
  • 5
WIRED: "Война России на Украине Может Спровоцировать Еще один глобальный дефицит Чипов", 22.02.2022
  • 15.03 04:57
  • 9
В Вашингтоне заявляют, что США, несмотря на предупреждения РФ, продолжат поставки оружия на Украину