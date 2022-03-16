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ТАСС

Вертолетчики Балтфлота на учениях поразили наземные цели на дальности до 3 км

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Ударный вертолет Ми-24 ВКС РФ
Ударный вертолет Ми-24 ВКС РФ.
Источник изображения: © РИА Новости Константин Михальчевский

В учениях задействовали свыше 10 экипажей вертолетов

КАЛИНИНГРАД, 15 марта. /ТАСС/. Более 10 экипажей ударных вертолетов Ми-24 смешанного вертолетного полка соединения морской авиации Балтийского флота в рамках учений отработали применение авиационных средств поражения наземных целей на дальности до 3 км, сообщила во вторник пресс-служба флота.

"В ходе учебно-тренировочных полетов на авиационном полигоне в Калининградской области более 10 экипажей вертолетов Ми-24 отработали применение авиационных средств поражения по наземным целям, обозначающим колонны техники, живую силу и укрепления условного противника, на дальности от 500 м до трех километров с минимальных и средних высот", - отметили в пресс-службе.

Во время вылетов на боевое применение вертолетчики выполнили нанесение ударов по земле поодиночке и в составе пар с применением авиационных бомб П-50Т и универсальных пушечных контейнеров УПК-23/250 со встроенной двуствольной 23-мм скорострельной пушкой ГШ-23.

"Выполнение бомбометаний и практических стрельб направлено на повышение уровня выучки военных летчиков при выполнении задач по предназначению, отработки и совершенствования тактики и способов применения морской авиации", - подчеркнули в пресс-службе.

Вертолет Ми-24 создан Московским вертолетным заводом (МВЗ) им. М. Л. Миля и является одним из самых известных вертолетов этого класса. Предназначен для решения широкого круга задач при подготовке и ведении боевых действий. Вертолет способен уничтожать бронированные и небронированные, малоразмерные и площадные наземные и надводные, малоскоростные и низколетящие воздушные цели противника, а также его живую силу на переднем крае и в тактической глубине, сопровождать войска при совершении марша и действиях в глубине обороны противника. Кроме того, вертолеты типа Ми-24 могут использоваться для ведения разведки и наблюдения, минирования местности, корректировки огня и выполнения других задач.

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