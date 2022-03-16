США превратили Украину во враждебное России государство - Патрушев

Обосновавшиеся на Украине иностранные консультанты и советники провоцируют всё новые угрозы безопасности России.

Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

«Большое количество иностранных консультантов и советников, обосновавшихся на территории Украины, постоянно провоцирует создание все новых угроз безопасности России», - сказал Патрушев на совещании по нацбезопасности в Северо-Кавказском федеральном округе.

«После совершения в 2014 году в Киеве государственного переворота национализм, культивируемый лицами, захватившими власть, приобрел форму агрессивной русофобии и неонацизма. Украина фактически попала под внешнее управление США, целью которого является превращение Украины во враждебное России государство», - цитирует Интерфакс Патрушева.