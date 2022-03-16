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Военно-промышленный курьер

США превратили Украину во враждебное России государство - Патрушев

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Источник изображения: vpk-news.ru

Обосновавшиеся на Украине иностранные консультанты и советники провоцируют всё новые угрозы безопасности России.

Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. 

«Большое количество иностранных консультантов и советников, обосновавшихся на территории Украины, постоянно провоцирует создание все новых угроз безопасности России», - сказал Патрушев на совещании по нацбезопасности в Северо-Кавказском федеральном округе.

«После совершения в 2014 году в Киеве государственного переворота национализм, культивируемый лицами, захватившими власть, приобрел форму агрессивной русофобии и неонацизма. Украина фактически попала под внешнее управление США, целью которого является превращение Украины во враждебное России государство», - цитирует Интерфакс Патрушева.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Патрушев Николай
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