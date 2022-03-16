Патрушев: Мы не могли допустить наличие ядерного оружия у националистов

В ходе проведения специальной военной операции получены документальные подтверждения подготовки Киевом вторжения в марте этого года на территорию ДНР, ЛНР и российского Крыма.

Об этом во вторник, 15 марта, на выездном совещании в Грозном по вопросам нацбезопасности заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

Кроме того, по его словам, большое количество иностранных консультантов и советников, обосновавшихся на территории Украины, постоянно провоцируют создание все новых угроз безопасности России. Патрушев напомнил, что к кризису безопасности в Европе привело именно активное расширение НАТО, развитие военной инфраструктуры у границ России, разрушение системы контроля над вооружениями. А также освоение территории Украины как потенциального театра военных действий.

При этом предложения России по реализации принципов равной и неделимой безопасности, предоставлении юридически закрепленных гарантий безопасности были проигнорированы. После совершения в 2014 году в Киеве государственного переворота национализм, культивируемый лицами, захватившими власть, приобрел форму агрессивной русофобии и неонацизма. Украина фактически попала под внешнее управление США, целью которого является превращение ее во враждебное России государство. В целом, как заявил Патрушев, все угрозы безопасности России на Украине были созданы США и их союзниками.

"Стало очевидным, что именно американские советники поощряют и помогают киевскому режиму в создании биологического и ядерного оружия. У Украины для этого есть все - компетенции, технологии, сырье, средства доставки", - заявил Патрушев.

Поэтому, по его словам, заявления украинского руководства о возможности изменения ядерного статуса страны - не пустые слова. И реализация этих намерений могла произойти реально. А это уже, как подчеркнул секретарь СБ РФ, явная угроза не только безопасности России, но и всего мира, провоцирующая развязывание ядерной войны.

"Мы не могли допустить наличие ядерного оружия у оголтелых, неуправляемых националистов", - заключил Патрушев.

Тем более, по его словам, когда США разместили в Европе тактическое ядерное оружие, для применения которого может использоваться созданная в непосредственной близости от границ РФ инфраструктура ПРО. "Где гарантии того, что "заряженное ружье" не выстрелит в очередной раз?" - заметил Патрушев.

Тем более, по его словам, все хорошо помнят, что США уже применяли ядерное оружие против мирного населения, сбросив атомные бомбы на города Японии. Кроме того, американцы массово использовали боеприпасы с обедненным ураном в Ираке и Югославии. Николай Патрушев также отметил, что США на протяжении многих лет не выполняют свои обязательства по уничтожению химического оружия. А ведь именно это оружие убивало людей во Вьетнаме, Корее, Лаосе.

"В сложившихся условиях мы вынуждены были принять упреждающие меры по обеспечению безопасности России и ее граждан", - подытожил секретарь Совбеза. Что касается проходящей в настоящее время военной операции, то, по словам Патрушева, "она проходит в соответствии с планом". Россией уже оказывается гуманитарная помощь на освобожденных от радикальных националистов территориях. По его словам, Россия заинтересована и будет всемерно содействовать экономическому развитию Украины и нормализации жизни братского народа.

Он еще раз напомнил, что по решению президента России в настоящее время проводится специальная военная операция, направленная в первую очередь на защиту людей, подвергавшихся на протяжении восьми лет издевательствам, геноциду со стороны киевского режима, а также на демилитаризацию и денацификацию Украины.

Патрушев особо подчеркнул, что в Декларации о государственном суверенитете Украины, принятой всенародным референдумом в 1990 году, закреплено стремление стать постоянно нейтральным государством, не принимать участие в военных блоках, не принимать, не производить и не приобретать ядерного оружия. Конституция Украины 1996 года также ссылается на этот Акт провозглашения независимости. "Поэтому необходимо добиться на деле нейтрального статуса Украины, исключив возможность ее вступления в НАТО", - заявил секретарь Совбеза.

Вместе с тем он отметил, что продолжаются обстрелы мирного населения народных республик. Так, 14 марта в результате ракетного удара погибло 20 и ранено 28 жителей Донецка. "Это военное преступление еще раз подтверждает нацистскую суть правящего сегодня на Украине режима", - подчеркнул Патрушев.

Он также напомнил, что в военной спецоперации активное участие принимают народы Северного Кавказа, в том числе Чеченской Республики, Дагестана, Кабардино-Балкарии, и других регионов.

"Многие из них уже представлены к государственным наградам, в том числе удостоены высокого звания Героя России. К сожалению, есть потери. Хотел бы еще раз выразить слова благодарности за проявленные мужество, героизм, самопожертвование при защите национальной безопасности и национальных интересов России", - заявил секретарь Совета безопасности.

Получены сведения, которые подтверждают разработку военно-биологических программ в биолабораториях, созданных на Украине

Он сообщил, что получены сведения, которые подтверждают разработку военно-биологических программ в биолабораториях, созданных на Украине при непосредственном участии иностранных консультантов и советников, и финансирование со стороны США. По его словам, именно поэтому США боятся огласки проводимых ими на территории постсоветских государств исследований по разработке биологического оружия в нарушение Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.

При этом Патрушев напомнил, что на самой же территории США еще во времена президентства Обамы был наложен мораторий на проведение биологических испытаний с опасными патогенами. По мнению секретаря СБ РФ, заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд не случайно заявила о необходимости принятия мер по недопущению попадания к России накопленных материалов исследований и образцов патогенов.

"Им на самом деле действительно есть чего опасаться. И неудивительно, что отмечаемые в ряде стран вспышки инфекционных заболеваний могут быть напрямую связаны с деятельностью биолабораторий на Украине", - подчеркнул Патрушев.

По его мнению, расследование такой деятельности должно пролить свет на истинные замыслы и последствия проведения подобных исследований.

Что касается основной темы совещания, куда он приехал традиционно вместе с Рамзаном Кадыровым, который был сам за рулем, то Николай Патрушев обратил внимание глав регионов на то, что помимо социально-экономических процессов надо держать на постоянном контроле общественно-политическую ситуацию.

"Нужно обеспечить занятость населения, установить жесткий контроль за ценообразованием на товары, услуги, принимать необходимые меры для сохранения стабильности и общественной безопасности", - сказал секретарь Совбеза. Не менее важно, по его мнению, своевременно блокировать работу неправительственных некоммерческих организаций, ведущих противоправную деятельность и признавать их нежелательными на территории России.

Иван Егоров (Грозный)