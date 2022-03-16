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Интерфакс-АВН

Военно-биологические программы на Украине финансировались США - Патрушев

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Военно-техническое сотрудничество Украины и США
Военно-техническое сотрудничество Украины и США.
Источник изображения: Фото: Global Look Press/Serg Glovny/ZUMAPRESS

Грозный. 15 марта. ИНТЕРФАКС - Расследование проводимых США исследований по разработке биологического оружия на территории постсоветских государств должно выявить истинные замыслы и последствия работ, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев

"Получены сведения, подтверждающие реализацию военно-биологических программ в биолабораториях, созданных на Украине при непосредственном участии иностранных консультантов и советников, включая их финансирование со стороны США. Именно поэтому США всячески боятся огласки проводимых ими на территории постсоветских государств исследований по разработке биологического оружия в нарушение Конвенции по запрещению биологического и токсинного оружия", - сказал Патрушев во вторник на совещании по национальной безопасности в Северо-Кавказском федеральном округе.

"Расследование такой деятельности должно пролить свет на истинные замыслы и последствия проведения подобных исследований", - сказал Патрушев.

"Заместитель госсекретаря США Нуланд не случайно заявила о необходимости принятия мер по недопущению попадания к России накопленных материалов исследований и образцов патогенов. И на самом деле есть, чего опасаться", - сказал Патрушев.

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Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Патрушев Николай
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