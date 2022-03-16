Николай Кобринец: ни о каком диалоге с НАТО сейчас речи быть не может

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - После начала российской спецоперации на Украине и последовавшими санкциями Запада против России отношения Москвы с Евросоюзом и НАТО переживают беспрецедентный по тяжести кризис. О том, как текущую ситуацию оценивает российская сторона, в письменном интервью "Интерфаксу" рассказал директор департамента Общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец.

- Брюссель ввел новые ограничительные меры в отношении нескольких сотен граждан России, включая высшее руководство страны. Есть ли уже понимание, как мы планируем ответить на это, будут ли эти меры носить зеркальный и пропорциональный характер?

- В период 2014-2021 годы так называемые "персональные" санкции Евросоюза в отношении граждан России расширялись девять раз. Всего же Евросоюз за последних 8 лет принял аж 49 "пакетов" санкций против нашей страны - персональных, секторальных (экономических), специальных "крымских", за применение, якобы, химоружия, кибератаки и по любому поводу и без повода. Похоже, в Брюсселе во всех этих "пакетах" уже сами путаются.

По состоянию на 24 февраля этого года в есовских ограничительных списках было порядка 150 россиян. На сегодняшний день их более 800. Рост меньше чем за месяц - в пять с лишним раз. Их составители - просто какие-то "стахановцы". Похоже, в вокабуляре брюссельских чиновников никаких слов кроме "санкции" не осталось.

При этом старательно замалчивается тот факт, что по данным соцопросов (ВЦИОМ) более 70% граждан нашей страны поддерживают решение провести специальную военную операцию на Украине. Экономические санкции последних недель против нас есовцы гордо называют "калечащими". Такую откровенность мы видим впервые. Признается, что санкции вводятся не против российского руководства, а против всего российского народа. Есовские "суперчеловеки" считают, что они вправе "наказывать" нерадивых русских, которые не хотят принимать сомнительные западные "ценности" и жить по чужим правилам.

Наших граждан, находящихся сейчас в западной Европе - для учебы, лечения, по родственной линии, подвергают уничижительному обращению, оскорблениям, морально-психологическому, а то и физическому насилию. Бюргеры и буржуа вновь поверили в свою исключительность, в теорию расового превосходства. Считают себя светочами демократии и прав человека, а на бытовом уровне по отношению к россиянам ведут себя мерзко. Историческая память у них оказалась очень короткой. А зря.

Февральские "санкции ЕС" действительно обращены на высшее руководство нашей страны, членов Федерального собрания Российской Федерации, руководителей федеральных органов исполнительной власти, предпринимателей, журналистов.

Наши ответные меры обязательно будут, они сейчас прорабатываются. Мы не обязаны делать их зеркальными и строго пропорциональными. Хотя численный паритет восстановить не трудно. 1 марта этого года за резолюцию Европарламента "Российская агрессия против Украины" проголосовало 637 депутатов. Вносить в наш ответный "стоп-лист" можно любого.

Есовские персональные "санкции" готовились и оформлялись брюссельскими бюрократами. Но голосовали за них страны-члены. Так что пусть в Брюсселе и в есовских столицах не удивляются, если в нашем ответном списке будут высшие руководители Евросоюза, государств-членов, парламентарии, всякого рода изготовители фейковых новостей. Все основания для этого у нас есть – их оголтелая русофобия, нагнетание антироссийской истерики, попытки нанести ущерб политическим и экономическим интересам нашей страны, вмешательство во внутренние дела России, включая призывы к подрыву конституционных основ нашей страны.

- На западе активно обсуждается возможность отказа от российских энергоносителей в пользу альтернативных источников поставок газа. Выживет ли Евросоюз без нашего газа, насколько это для него будет болезненно? Российская сторона просчитывала в числе возможных ограничений такой шаг со стороны запада, и готовы ли мы к нему, если такое решение будет принято?

- По данным самой Еврокомиссии, ЕС импортирует 90% газа, из которых примерно половину обеспечивает Россия. На нашу страну также приходится около 25% импорта нефти и 45% угля в Европу. Так что не понимать свою уязвимость в Брюсселе не могут.

Тем не менее, 8 марта этого года Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйн заявила, что она надеется снизить потребность ЕС в газе из России на две трети до конца 2022 года, а сделать Европу полностью независимой от энергоносителей из России "гораздо раньше" 2030 года, как намечалось ранее. Причем, судя по заявлениям, любой ценой. Которую, как водится, придется платить не верхушке евробюрократии, а простым европейским налогоплательщикам.

Серьезные эксперты полагают, что СПГ, включая американский, не в состоянии заместить российский газ в Европе в течение ближайших лет. А греться нужно каждую зиму. Издержки увеличиваются для всей экономики. Планы ЕС включают разработку проектов по производству водорода, развитие альтернативных источников энергии (а погода бывает капризной). Все это потребует времени и инвестиций. С сугубо экономической точки зрения планы не очень рациональные. На мировых энергорынках турбулентность, если не сказать паника. До какого уровня взлетят цены – неизвестно. Но уже сейчас понятно, что за газ, нефть и электроэнергию есовцам придется платить втридорога, если не больше. Это их выбор.

Россия же остается надежным поставщиком, гарантом энергобезопасности мирового уровня. Мы дорожим этим реноме, но готовы к жесткому противостоянию в энергосфере, если потребуется. Полагаю, Евросоюз от него точно не выиграет – у нас запас прочности больше и нервы крепче.

- Считаете ли Вы, что антироссийские меры, принятые Евросоюзом в последние дни, обратимы, или на нашем сотрудничестве с Европой можно "поставить крест"?

- Предсказывать не возьмусь – с одной стороны чудес не бывает, с другой - исключать ничего нельзя. Евросоюз все больше загоняет себя в угол – войти в санкционную спираль не сложно, выйти из нее - крайне трудно. Хотя бы потому, что в ЕС есть хорошо известная крикливое антироссийское (даже на подсознательном уровне) меньшинство, которое не позволит более рационально настроенным странам это сделать.

По сути же, своими конвульсивными санкционными решениями западное руководство не только ограничивает собственные возможности по выходу из пандемийной рецессии. Оно наносит удар по всей глобальной экономической, транспортной и логистической системе. Нимало не задумываясь о последствиях и неизбежной ответственности за предпринимаемые шаги - прежде всего перед своими избирателями.

Есть еще одна проблема. Евросоюз кичится тем, что все свои антироссийские шаги координирует с США, Великобританией и другими более мелкими американскими сателлитами. На самом деле речь не идет о каком-то согласовании позиций или координации. Есовский Брюссель просто получает инструкции из Вашингтона, где Евросоюз, как и Украину, рассматривают в качестве инструмента сдерживания нашей страны. Есовцы в своей внешней политике не самостоятельны. Их заявка на т.н. "стратегическую автономию" - не более чем фигура речи. Реально ничего не происходит. И вряд ли произойдет. Американцам это не нужно.

- С учетом вынужденного сокращения контактов по линии ЕС предусматривается ли вариант перевода отношений на двустороннюю основу с теми европейскими странами, которые будут в этом заинтересованы?

- Реальное сотрудничество России с есовскими странами по большинству вопросов торгово-экономической повестки дня после 2014 года по большому счету если и осуществлялось, то только по двусторонней линии. Евроинституты (Еврокомиссия, Европарламент)

в лучшем случае самоустранялись, в худшем активно препятствовали и продолжают ему препятствовать. Позиция абсолютно контрпродуктивная. За прошедшие почти восемь лет, когда у нас фактически отсутствовал нормальный диалог с Евросоюзом в сфере энергетики, климата, здравоохранения, торговли, инвестиций появились не только новые проблемы и недоразумения, требующие соответствующего урегулирования, но и возникли новые, глобальные вызовы, реагировать на которые предпочтительно совместным усилиями.

В последние годы Евросоюз все меньше готов учитывать мнение России при разработке своих тематических стратегий - будь то цифровизация, использование водородного сырья или внедрение технологий искусственного интеллекта. Нас готовы вовлекать в свою политику, но при условии нашей готовности играть по есовским правилам. Сейчас же все активнее ставят вопрос о необходимости избавления от "зависимости от России".

Мы и в лучшие годы никогда не противопоставляли развитие наших отношений с Евросоюзом поддержанию традиционных взаимовыгодных торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей с его отдельными членами. Всегда отвергали обвинения в наш адрес в попытках внести раскол в есовские ряды. Здесь есовцы сами себя запугивают. Мы готовы сотрудничать со всеми государствами и их объединениями на равноправной прагматичной основе, уважая интересы друг друга и соблюдая правила нормального (без морализаторства) межгосударственного общения.

- В случае реализации мер НАТО по укреплению "восточного фланга" можно ли будет говорить о том, что Основополагающий акт Россия-НАТО фактически нам больше не нужен?

- Для начала – несколько фактов. В ходе встречи министров иностранных дел стран-членов НАТО 4 марта этого года Генеральный секретарь Йенс Столтенберг заявил, что в высокой степени боевой готовности находятся более 130 самолетов альянса и 200 кораблей, включая три авианесущие ударные группы.

В 2021 году в Черноморском регионе по сравнению с 2020 годом количество самолето-вылетов увеличилось с 436 до 710. Стратегические бомбардировщики США в 2021 году 92 раза совершали полеты в воздушном пространстве Причерноморья с выходом на условный рубеж применения крылатых ракет. Ежегодно в непосредственной близости от границ Российской Федерации проводятся не менее 30 крупных войсковых и командно-штабных учений. В румынском населенном пункте Девеселу развернут американский комплекс ПРО "Иджис Эшор" с 24 ракетами-перехватчиками наземного базирования "SM-3". Аналогичную систему предполагается ввести в строй в польском населенном пунтке Редзиково в 2023 году.

Российская сторона исходит из того, что усиление "восточного фланга" противоречит Основополагающему акту Россия-НАТО 1997 года, в рамках которого Североатлантический блок подтвердил, что "в нынешних и обозримых условиях безопасности альянс будет осуществлять свою коллективную оборону и другие задачи через обеспечение необходимых совместимости, интеграции и потенциала усиления, а не путем дополнительного постоянного размещения существенных боевых сил". Вокруг термина "существенные боевые силы" натовцы на протяжении многих лет откровенно жульничают. Их дополнительные контингенты в Прибалтике и Польше формально развернуты на ротационной, а по сути на постоянной основе и выведены на уровень полной готовности.

С учетом изложенного можно сказать, что натовцы своими действиями подрывают Основополагающий акт Россия-НАТО. А это последний оставшийся в Европе инструмент обеспечения военной сдержанности - после того как американцы отказались ратифицировать адаптированный ДОВСЕ, разрушили РСМД и Договор об открытом небе. Но де-факто Основополагающий акт, следует признать, сейчас не работает.

- Поддерживаем ли мы с НАТО какие-либо каналы связи и если да, то насколько они эффективны? В каких практических сферах диалог еще возможен?

- В последние годы отношения НАТО с Россией по вине альянса опустились до нулевой отметки. Отказываясь от обсуждения актуальных вопросов безопасности, Североатлантический блок нивелировал значение Совета Россия-НАТО как всепогодного механизма для консультаций в кризисных ситуациях.

В 2014 году после госпереворота на Украине альянс решил приостановить все практическое гражданское и военное сотрудничество

с Россией. Остановлены все совместные проекты. На возобновленных в 2016 году заседаниях СРН Североатлантический блок в качестве обязательного условия ставил обсуждение украинской проблематики, хотя это не его дело. Наши предложения по деэскалации и транспарентности военной деятельности игнорировал.

6 октября 2021 года альянс принял решение отозвать аккредитацию у 8 сотрудников Постпредства России при НАТО, а также сократить численный состав дипмиссии до 10 человек. Это было уже третье сокращение российского Постпредства (предыдущие в 2015 и 2018 годах). В отсутствие надлежащих условий для осуществления дипломатической деятельности Россия приостановила работу Постпредства при НАТО, а также деятельность Военной миссии связи альянса в Москве. Прекращена деятельность Информационного бюро НАТО в российской столице.

Сегодня поддержание экстренных контактов со штаб-квартирой альянса осуществляется через Посла России в Королевстве Бельгия. Военный атташе в Брюсселе поддерживает связь по военной линии. По этим каналам мы получаем послания Генсекретаря НАТО, запросы на возможные контакты.

В настоящее время страны альянса (и шире - Евросоюза), наплевав на международные правила и собственные кодексы поведения, поставляют летальное оружие для ВС Украины. Оружие, предназначенное убивать российских военнослужащих. Ни о каком диалоге с НАТО в этих условиях речь идти не может.