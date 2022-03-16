За неполные 20 дней российской спецоперации украинские войска потеряли не менее 70 процентов БТР и БМП

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На Украине продолжается военная спецоперация российских войск. Боестолкновения происходят на самых разных направлениях, что не позволяет украинским вооружённым формированиям сосредоточиться на одном из них. Это приводит к тому, что практически ежедневно по всем направлениям украинские нацбаты и ВСУ либо отступают, либо теряют возможность к перегруппировке, оказываясь блокированными в городах. К последним вариантам относятся Харьков, Мариуполь, Северодонецк.

По последним сведениям, за неполные 20 суток силовой операции украинские националистические формирования и регулярная армия потеряли не менее 70 процентов БМП и БТР. Наибольшие потери – на Донбассе, под Киевом, в Николаевской области, к юго-востоку от Харькова. Для блокировки улиц в крупных городах в течение нескольких дней ВСУ и тербаты используют не бронетехнику, а общественный транспорт. Это автобусы, троллейбусы.

В связи с нехваткой армейского транспорта украинское командование распространило распоряжение о применении транспорта личного – гражданского. Это грузовики, пикапы, самосвалы. Их изымают у гражданских лиц и используют для перевозки личного состава, для использования на блокпостах.

В этой связи явно возникает необходимость доразведки применения транспортных средств тербатами и ВСУ. Ведь на тех же гражданских автомобилях они могут малыми группами рассредотачиваться на определённых направлениях, оставлять машину, нанося удар, затем возвращаться в транспортное средство и менять место дислокации. Опасность ещё и в том, что передвижение (приближение) гражданского автомобиля может не восприниматься в качестве опасности.