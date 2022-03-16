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Интерфакс-АВН

Для системы европейской безопасности нужен диалог ЕС и НАТО с Россией - глава МИД КНР )

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Китая Ван И
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Китая Ван И.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Белоусов

Пекин. 15 марта. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что урегулирование украинского кризиса, вызванного обострившимися противоречиями в области европейкой безопасности, должно быть предметом равноправного диалога ЕС и НАТО с Россией.

"Ван И подчеркнул, что за украинским кризисом стоит обострение противоречий в сфере европейской безопасности, которые накапливались годами. Для достижения долгосрочной стабильности в Европе Евросоюзу, НАТО и России необходимо вступить в равноправный диалог и создать сбалансированную, эффективную и устойчивую систему безопасности", - говорится в сообщении МИД КНР о беседе Ван И с главой МИД Индонезии Ретно Марсуди.

Китайский министр изложил последовательную позицию Китая по украинскому вопросу и сказал, что "Китай продолжит играть конструктивную роль в облегчении ситуации, продвижении мирных переговоров и предотвращении гуманитарных кризисов".

Одновременно он подчеркнул, что односторонние санкции, используемые Западом, "только усложнят ситуацию и усилят конфликты".

"Общение и консультации - это политическая мудрость и дипломатические традиции восточных стран, и факты доказали свою эффективность", - сказал Ван И.

Он обратил внимание, что "в нынешней ситуации следует дорожить мирной и стабильной ситуацией в Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе".

По его словам, "нельзя допускать создания беспорядков и напряженности в регионе, возникновения конфронтации, а малые и средние страны нельзя использовать в качестве инструмента для противостояния между крупными и средними странами".

Как сообщает МИД КНР, Ретно Марсуди со своей стороны заявила, что "Индонезия настаивает на уважении суверенитета и территориальной целостности других стран и призывает к скорейшему прекращению войны, поощряет диалог, деэскалацию ситуации и предотвращение гуманитарного кризиса"

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Страны
Индонезия
Китай
Россия
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Евросоюз
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