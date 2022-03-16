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Интерфакс-АВН

США вводят санкции в отношении 11 физлиц в оборонном секторе РФ - Госдеп

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Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне.
Источник изображения: © AP Photo / J. Scott Applewhite, File

Среди них 8 заместителей министра обороны России

Вашингтон. 15 марта. ИНТЕРФАКС - Госдепартамент США объявил о введении санкций в отношении 11 высокопоставленных представителей оборонного сектора России.

"Государственный департамент продолжает налагать серьезные санкции на российских руководителей оборонной отрасли", - говорится в сообщении, распространенном Госдепом.

Отмечается, что новые санкции коснутся 11 физических лиц, которые работают или работали в оборонном секторе РФ.

Среди тех, кого затронут санкции, заместители министра обороны РФ Алексей Криворучко, Тимур Иванов, Юнус-Бек Евкуров, Дмитрий Булгаков, Юрий Садовенко, Николай Панков, Руслан Цаликов, Геннадий Жидко, глава Росгвардии Виктор Золотов, глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев и гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

Уточняется, что все имущество данных лиц, которые находится в Соединенных Штатах или находится во владении или под контролем лиц из США, будут заблокированы.

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Страны
Россия
США
Компании
Минoбороны РФ
Росгвардия
РОЭ
Персоны
Булгаков Дмитрий
Криворучко Алексей
Михеев Александр
Цаликов Руслан
Шугаев Дмитрий
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