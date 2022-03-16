The Spectator: сила России – не в могуществе войск, а в некомпетентности ее врагов

The Spectator (Великобритания): цена заблуждения

Автор статьи The Spectator критикуют Запад за чрезмерную приверженность к "зеленой" политике, которая привела к его "тотальному ослаблению". Руководству Европы нужно думать не о климате, а о национальной безопасности, ведь Владимир Путин и Си Цзиньпин никогда не станут слушать Грету Тунберг, пишет он.

"Зеленая" политика фатально ослабила Запад

На климатической конференции в Глазго в ноябре прошлого года почти 200 стран "обязались" быстро отказаться от ископаемого топлива, особенно от угля. Что весьма примечательно, два крупных государства не стали этого делать.

Китай осторожничал, а вот Россия выразилась однозначно. Москва сказала, что в предстоящие десятилетия не намерена сокращать добычу ископаемого топлива. Занимая второе место в мире по добыче газа и третье по добыче нефти, а также отвечая за 10% общемировых поставок, Кремль понимает, какие это дает ему преимущества.

А Пекин тем временем активно и решительно реализует планы строительства 43 новых электростанций на угле и 18 доменных печей. Обещая "зеленым" адептам стать к 2060 году углеродно-нейтральным, Китай наращивает добычу угля на шахтах Внутренней Монголии, доведя ее почти до 100 миллионов тонн. На Западе об этом почти ничего не сообщают, но объем углеродных выбросов в Китае увеличивается на 15% ежегодно и уже превышает общий объем эмиссий всех развитых стран мира.

В прошлом месяце Москва и Пекин договорились о партнерстве в энергетической сфере. Российский президент Владимир Путин вместе с китайским руководителем Си Цзиньпином подтвердил договоренность о поставке в КНР десяти миллиардов кубометров газа в год по новому трубопроводу. Это поможет Китаю обеспечить себя энергоресурсами, а Европа станет менее важной и значимой для Москвы.

Такой подход находится в полном противоречии с мировоззрением президента Джо Байдена, который смотрит на мир сквозь розовые очки. В угоду "зеленым" активистам он отрекся от энергетической независимости, остановив бурение на нефть и газ на государственных землях и отменив разрешение на прокладку трубопровода "Кистоун", по которому нефть из Канады должна была пойти в США.

"Зеленым" левым также удалось взять в плен европейское политическое руководство. Оно продолжает выводить из эксплуатации угольные и атомные электростанции, а сейчас вдобавок ко всему объявило неблагоприятной для окружающей среды биомассу, на долю которой в странах ЕС приходится почти 60% всех возобновляемых источников. Из-за такой политики Брюссель попадает в еще большую зависимость от Москвы. За последние пять лет на 40% увеличился импорт российского газа, который составляет 41% от общего объема поставок в Европу.

Отношения России с Западом ухудшались в течение 30 лет, так как Москва утверждает, что расширение НАТО является нарушением соглашения от 1990 года. Напряженность достигла своего пика в 2008 году из-за событий в Грузии. Спустя шесть лет – из-за Крыма. И даже когда НАТО начала оснащать и обучать украинские вооруженные силы перед принятием Украины в члены альянса, Брюссель не стремился к снижению своей зависимости от российского газа.

Четыре года назад президент Трамп высмеял Европу за ее самоуспокоенность. Под громкий хор всеобщего осуждения он сказал, что страны НАТО тратят слишком мало средств на свою оборону. Но Трамп был прав. Даже сейчас только третья часть членов НАТО выделяет на нужды обороны согласованные два процента от национального ВВП.

Трамп был прав и тогда, когда назвал Германию "узницей России". Канцлер Германии Ангела Меркель возразила ему, сказав, что "лучше американского президента может судить о зависимости своей страны". Но эта зависимость настолько велика, что Берлин поначалу заупрямился, не соглашаясь на остановку проекта "Северный поток – 2" и на отключение российских банков от системы денежных переводов SWIFT.

Вторя словам своего бывшего канцлера, министр финансов Германии Кристиан Линднер (Christian Lindner) предупредил, что, если Евросоюз пойдет на такой шаг, "возникнет огромный риск того, что Германия перестанет получать газ и сырьевые материалы".

Сейчас Германия заявляет, что она будет тратить на оборону больше двух процентов ВВП и создаст стратегические запасы газа. И что, поставки прекратились?

Чрезмерное влияние России дает неверное представление о реальности. А реальность такова, что ее экономика лишь немного больше австралийской. А вот военный бюджет как доля от ВВП в два раза больше. Но это уже не Советский Союз. И сила России объясняется не размером ее экономики, не мощью военной техники и не могуществом войск. Объяснение кроется в нерешительности, некомпетентности и наивности ее врагов. Время покажет, насколько эффективны последние антироссийские санкции, и как на них ответит Москва.

Руководство ЕС отдает предпочтение климатической политике, а не проблемам национальной безопасности, что вызывает недоумение и вопросы о его разумности. Складывается впечатление, что европейский "Зеленый курс", цель которого — уменьшить неравенство за счет внесения изменений в экономические аспекты энергетики, строительства, сельского хозяйства и налогообложения и создать стимулы для "декарбонизации", был разработан русскими и китайцами. Либо так, либо его формировали мечтательные фантазеры.

Но руководство Евросоюза живет как будто в том же самом иллюзорном мире, где поселился спецпредставитель американского президента по климату Джон Керри. Хотя Москва бесстыдно заявила, что не намерена сокращать добычу органического топлива, Керри в интервью Би-Би-Си выразил надежду, что, когда российская операция на Украине закончится, "президент Путин поможет нам сохранить курс на защиту климата".

Одно можно сказать с уверенностью. Путин и Си не выполняют приказы Греты Тунберг. Они реалисты и не руководствуются надеждами. Конечно, они опасны и склонны к чрезмерной реакции. Но это целеустремленные люди.

А вот Запад больше склонен не к практическим действиям, а к символам и к показухе. Например, члены американского конгресса приходят на заседания с украинскими флагами. Это смахивает на бессилие и очень похоже на скандирование лозунга "Я Шарли" после массового убийства в парижской редакции. Это вряд ли удержит Китай, который замахнулся на Тайвань. У Пекина вторая в мире экономика и самая большая армия. Он доминирует в ООН и намерен установить свою мировую гегемонию. Хорошо всем известное бессилие Байдена и нерешительность Запада его только приободряют.

Запад слишком долго делал ставку на надежду. Так заблуждающиеся, наивные и благодушные люди уходят от действительности. Но это опасное убежище, потому что в нем западные лидеры никому не подотчетны, а верующие в надежду не подготовлены. Реальность неизбежно возьмет верх. Но как насчет рационального мышления?

Автор: Морис Ньюман (Maurice Newman)