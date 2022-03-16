Экс-командующий армией Аргентины: Путин – самый важный мировой лидер этого века (La Nación)

La Nación (Аргентина): бывший командующий аргентинской армией винит США и Великобританию в спецоперации России на Украине и отмечает роль Владимира Путина

В происходящем на Украине виновата НАТО, считает бывший командующий аргентинской армией Сесар Милани. Если бы Запад ответил на законные требования России по нерасширению альянса на восток, всё было бы иначе. По мнению военного, Путин правильно поступил, в сложившейся ситуации такой шаг был неизбежен.

Спустя 18 дней с начала российской спецоперации на Украине Сесар Милани (César Milani), командующий аргентинской армией в последнем правительстве Кристины Киршнер, возложил ответственность за происходящее на США и Великобританию и отметил роль Путина.

"Главное ответственное лицо — НАТО. Великобритания и США задушили и загнали в угол Путина и Россию. Если бы Украина вошла в НАТО, то Североатлантический альянс оказался бы у границы России. Это было неприемлемо для России и Путина", — заявил Милани в эфире радио Radio Rebelde.

"За всем этим стоят США, сомнений нет", — сказал отставной военный. По его словам, начало российской операции на Украине не было внезапным, именно действия Запада привели к такой развязке.

"Они главные ответственные за произошедшее. Если бы они ответили на требования Москвы, законные требования, чтобы НАТО не подходило к границам России…", — высказался Милани.

"Главный виновник смерти украинцев, главный виновник смерти россиян, главный виновник миграционной ситуации, перемещённых лиц — это США, а на втором месте — Великобритания. Они водят за нос других членов НАТО", — подчеркнул он.

При этом Милани признал, что любой военный конфликт вызывает "гуманитарную катастрофу". Однако бывший военный считает, что в данном случае этого нельзя было избежать, и Путин правильно поступил.

"Путин — не Сталин, это не коммунизм, — отметил Милани. — Но это и не западная демократия. Россияне выбирают Путина и делают это уже на протяжении 20 лет. Я считаю, что Путин — самый важный мировой лидер этого века".

"Это не восхваление конфликта, чтобы вы понимали. Мы не можем рвать на себе рубашку из-за этого. При любом конфликте есть погибшие, это больно и вызывает сожаление, но такая же реакция на то, что делала НАТО последние 50 лет", — добавил Милани.

С другой стороны, по мнению бывшего военного, начало российской операции — важное историческое событие. "Произошло то, что произошло. Думаю, что мы должны не упускать из виду дату. По-моему, 24 февраля кто-то на международной шахматной доске остановился, сильно ударил кулаком по столу и заявил, что унилатерализму пришел конец. Между Россией и Китаем рождается союз или хорошая гармония", — отметил Милани.

Он также прокомментировал ситуацию со СМИ, критикующими российского президента: "Западные издания говорят ерунду, демонизируют Путина, сравнивают его со Сталиным или Гитлером. Напоминаю, большая часть сторонников неонацизма сосредоточена на Украине, а не в России. Именно этим и занимается Путин, он вытаскивает этих людей".

Милани также поставил под сомнения действия оппозиции, которая приняла сторону Украины: "Я никогда не видел, чтобы Макри или Буллрич рвали на себе рубашку из-за того, что США вторгались в другие страны и так провоцировали гибель сотен тысяч людей. В чём дело? Двойные стандарты? Когда умирают из-за России — это катастрофа, а когда эти смерти вызваны действиями США, то всё хорошо?".

Говоря о развитии событий, Милани выразил мнение, что операция подходит к концу. "Думаю, что это неизбежно приведёт к военному поражению Украины, и что США будут вынуждены сесть за стол переговоров с Украиной и странами Евросоюза и пообещать: Киев в НАТО не войдет. Нужно признать независимую республику, признать Крым, — сказал бывший военный.

Я думаю, что Россия скоро это закончит. Её целью было разрушить главные военные объекты на Украине, а не уничтожить мирное население. Именно поэтому операция затянулась. Она медленно продвигается, чтобы не вредить мирному населению".

Вот что сказал Милани относительно причин конфликта: "Это исторический вопрос. Россия и Украина имеют глубокие исторические, политические, социальные, культурные, этнические, религиозные и семейные связи. Конечно, корень проблемы в геополитическом и стратегическом вопросе. Чтобы понять, нужно подумать об этом, иначе некоторые считают, что Путин однажды проснулся, и ему в голову взбрело вторгнуться на Украину".

"После распада Союза Советских Социалистических Республик началось расширение НАТО на восток. Об этой проблеме говорили, Европе об этом было хорошо известно. Путин высказывался на эту тему на различных форумах", — напомнил Милани.

"Не забываем, что на Донбассе 20 лет шло противостояние и была одержана победа в гражданской войне, — заявил Милани. — Соглашения 2014 года не были исполнены, Путин начал настойчивее предостерегать мир, информировать его о том, что соглашения не выполняются, потому что это правительство одновременно просит НАТО принять в свой состав Украину. Это было последней каплей".

"Как я уже говорил, военный конфликт — худшее, что может произойти, и я уверен, что россияне не были рады решению, принятому в отношении братской страны Украины", — заявил Милани.