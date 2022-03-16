Лавров и Чавушоглу в телефонном разговоре обсудили ситуацию вокруг Украины - МИД РФ

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД и Минобороны России и Турции.

Москва. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, рекомендовал Анкаре обратиться к Киеву с призывом не препятствовать работе гуманитарных коридоров на Украине, сообщили МИД России в понедельник.

"14 марта в развитие прошедших в Анталье российско-турецких переговоров состоялся телефонный разговор министров иностранных дел двух стран. Была рассмотрена ситуация вокруг Украины, в том числе в контексте оказания российскими военными содействия в безопасном возвращении в Турцию граждан этой страны", - заявили на Смоленской площади.