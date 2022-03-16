Войти
Интерфакс-АВН

Лавров и Чавушоглу в телефонном разговоре обсудили ситуацию вокруг Украины - МИД РФ

499
0
0
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД и Минобороны России и Турции.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД и Минобороны России и Турции.
Источник изображения: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Москва. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, рекомендовал Анкаре обратиться к Киеву с призывом не препятствовать работе гуманитарных коридоров на Украине, сообщили МИД России в понедельник.

"14 марта в развитие прошедших в Анталье российско-турецких переговоров состоялся телефонный разговор министров иностранных дел двух стран. Была рассмотрена ситуация вокруг Украины, в том числе в контексте оказания российскими военными содействия в безопасном возвращении в Турцию граждан этой страны", - заявили на Смоленской площади.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Турция
Украина
Персоны
Лавров Сергей
Похожие новости
14.01.2022
Москва торопит НАТО угрозой «военных мер»
07.04.2021
Донбасс: первый раунд между Байденом и Путиным (Daily Sabah, Турция)
28.05.2019
НАТО открыто переходит на антироссийскую стратегию
05.01.2018
Сергей Лавров: Россия вернула себе историческую роль гаранта глобальной стабильности
20.06.2016
Стратегический партнер России
24.11.2015
ИГИЛ закупает оружие на черном рынке Украины? (Mashable)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.03 14:43
  • 19706
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 16.03 14:32
  • 3
Танк-робот "Штурм" начнут испытывать в апреле
  • 16.03 14:25
  • 116
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 16.03 11:13
  • 16
Влияние санкций на российскую промышленность полупроводников
  • 16.03 10:07
  • 7
Спецоперация России: первые оценки американских экспертов
  • 16.03 09:03
  • 1
Япония запросила нового мирового порядка
  • 15.03 14:53
  • 1
Стало известно о планируемых испытаниях российского ударного робота
  • 15.03 11:52
  • 2
Мечта, а не самолет
  • 15.03 09:06
  • 200
Дополнительные функции
  • 15.03 06:55
  • 5
WIRED: "Война России на Украине Может Спровоцировать Еще один глобальный дефицит Чипов", 22.02.2022
  • 15.03 04:57
  • 9
В Вашингтоне заявляют, что США, несмотря на предупреждения РФ, продолжат поставки оружия на Украину
  • 14.03 19:20
  • 4
Видео: Российские военные взяли под контроль еще один аэродром на Украине
  • 14.03 17:50
  • 235
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 14.03 10:38
  • 1
Наступление по тонкому льду
  • 14.03 06:13
  • 1
Шойгу оценил ход спецоперации: Все по плану