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Интерфакс-АВН

Переговоры по перекрестным полётам между NASA и "Роскосмосом" не отменяются, астронавты продолжат тренировки в РФ - NASA

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Центр подготовки космонавтов
Центр подготовки космонавтов.
Источник изображения: Фото: Центр подготовки космонавтов/РОСКОСМОС

Москва. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Переговоры по "перекрестным" полетам между NASA и "Роскосмосом" продолжаются, американские астронавты вскоре отправятся в РФ для тренировок на "Союзе", сообщил руководитель программы NASA на МКС Джоэль Монтальбано.

"Мы продолжаем планировать проведение перекрёстных полётов, у нас запланированы тренировки космонавтов в Хьюстоне в США, а наша команда полетит в Звёздный городок для подготовки к полётам на "Союзе", - сообщил Монтальбано в ходе брифинга, посвящённого предстоящему выходу в открытый космос американских астронавтов.

24 февраля в пресс-службе госкорпорации сообщили, что "Роскосмос" продолжает выполнять обязательства по работе на МКС, работа по соглашению о перекрестных полетах с США также продолжается.

28 февраля руководитель пилотируемой программы NASA Кэти Людерс сообщила, что NASA и "Роскосмос" продолжают сотрудничество в штатном режиме. Также, по ее словам, среди партнеров по МКС нет планов отказаться от работы на станции.

24 февраля в США и Евросоюзе сообщили о введении санкций в отношении российской космической отрасли. В ответ на европейские санкции глава "Роскосмоса" объявил о прекращении запусков ракет "Союз" с космодрома Куру во Французской Гвиане и отзыве оттуда российских специалистов.

20 января в "Роскосмосе" сообщили, что в случае подписания соглашения о перекрестных полетах между Россией и США астронавт NASA Франциско Рубио войдет в состав экипажа корабля "Союз МС-22" вместо Анны Кикиной, которая отправится к МКС на американском корабле Crew Dragon.

По данным госкорпорации, полет американского корабля Crew Dragon, в экипаж которого может войти Кикина, состоится в августе 2022 года. Ранее в NASA сообщали, что старт корабля запланирован на осень 2022 года.

27 декабря 2021 года глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в интервью газете The New York Times сообщил, что РФ и США планируют осуществлять по одному совместному полету в год с 2022 по 2024 гг. в рамках программы перекрестных полетов.

13 января Рогозин сообщил, что проект соглашения проходит согласование в МИД России.

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