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Интерфакс-АВН

Салливан и представитель КНР провели "основательное" обсуждение ситуации на Украине - Белый дом

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Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
Источник изображения: © AP Photo / Andrew Harnik

Вашингтон. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан и глава канцелярии ЦК Коммунистической партии Китая по иностранным делам Ян Цзечи уделили значительное внимание ситуации на Украине на переговорах в понедельник в Риме, говорится в пресс-релизе Белого дома.

"Салливан затронул ряд вопросов в отношениях США и КНР, с основательным обсуждением российской войны против Украины", - отмечается в заявлении.

Также стороны отметили важность поддержания каналов связи между Вашингтоном и Пекином.

Согласно пресс-релизу, переговоры Салливана и Яна Цзечи стали продолжением диалога стран после переговоров в виртуальном формате президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина 15 ноября 2021 года.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Украина
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