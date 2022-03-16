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Интерфакс-АВН

КНР может сделать гораздо больше, чем другие страны, для урегулирования ситуации на Украине - госдеп

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Пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс
Пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс.
Источник изображения: © REUTERS / Kevin Lamarque

Вашингтон. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Китай по сравнению со многими другими странами может оказать более значительное влияние на Россию с целью урегулирования ситуации на Украине, заявил представитель госдепа США Нед Прайс.

"Между прочим, эта страна имеет огромное влияние на Россию, а также имеет такие отношения с Россией, которые отличаются от отношений, которые мы или любая другая страна имеет с Россией. С учетом этого (Китай - ИФ) может сделать больше, чем многие другие страны, чтобы положить конец (ситуации на Украине - ИФ)", - сказал Прайс на брифинге в понедельник.

Он добавил, что Вашингтон ясно донес до Пекина мысль о том, что "не позволит какой-либо стране компенсировать России ее потери" из-за введенных Западом санкций.

Накануне советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что попытки со стороны КНР и прочих стран облегчить положение РФ в условиях санкций Запада или помочь Москве избежать действия этих санкций будут иметь последствия.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Украина
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