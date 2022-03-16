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Интерфакс-АВН

Астронавты NASA и космонавты "Роскосмоса" продолжают работу на МКС - NASA

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Источник изображения: vpk-news.ru

Вашингтон. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Астронавты NASA и ESA и космонавты "Роскосмоса" продолжают работать вместе на Международной космической станции (МКС), между ними нет никакой напряжённости, сообщил в ходе брифинга американского космического ведомства руководитель программы NASA на МКС Джоэль Монтальбано.

"Находясь в космосе, нет никаких границ. Там не существует государственных границ. Экипажи продолжают работать вместе. Они в курсе того, что происходит на Земле. Экипажи - профессиональны, астронавты и космонавты - это одни из самых профессиональных людей, которых можно встретить. Они продолжают работать штатно. Между ними нет никакой напряжённости. Они тренировались, чтобы исполнять свои обязанности, и они их исполняют", - сообщил Монтальбано в ходе брифинга.

3 марта Рогозин заявил, что "Роскосмос" пока не собирается прекращать сотрудничество по МКС, но госкорпорация готова пойти для защиты своих интересов так далеко, насколько потребуется.

1 марта в пресс-службе "Роскосмоса" сообщили, что продление соглашения об эксплуатации МКС в условиях санкций вызывает скептицизм.

28 февраля руководитель пилотируемой программы NASA Кэти Людерс сообщила, что NASA и "Роскосмос" продолжают сотрудничество в штатном режиме, несмотря на ситуацию на Украине. Также, по ее словам, среди партнеров по МКС нет планов отказаться от работы на станции.

24 февраля о введении санкций в отношении российской космической отрасли сообщали в США и Евросоюзе. В ответ на европейские санкции Рогозин объявил о прекращении запусков ракет "Союз" с космодрома Куру во Французской Гвиане и отзыве оттуда российских специалистов.

24 февраля в пресс-службе госкорпорации сообщили, что "Роскосмос" продолжает выполнять обязательства по работе на МКС, работа по соглашению о перекрёстных полетах с США также продолжается.

Рогозин подчеркнул, что сотрудничество России и США в космосе необходимо для безопасной эксплуатации МКС, в случае его прекращения станция может сойти с орбиты.

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