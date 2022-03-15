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D-Russia.ru

Экспорт украинского неона прекратился — миру грозит усугубление дефицита микросхем

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Продукция компании TSMC
Продукция компании TSMC.
Источник изображения: d-russia.ru

Два ведущих украинских поставщика неона — «Криоин» и «Ингаз» — обеспечивающие мировой рынок половиной необходимого объёма этого газа, прекратили производство, это, сообщает в пятницу Reuters, грозит ростом цен на микросхемы и усугублением дефицита полупроводниковой продукции.

Неон необходим для лазеров, задействованных в выпуске чипов. В пандемию спрос на микросхемы, используемые в смартфонах, компьютерах, автомобилях и другой продукции резко вырос, вызвав дефицит, справиться с котором не удаётся до сих пор.

По данным агентства, в прошлом году производителям чипов потребовалось около 540 тонн неона. Расположенный в Мариуполе «Ингаз» выпускал 15-20 кубических метров этого газа в месяц для клиентов на Тайване, в Южной Корее, Китае, США и Германии, 75% произведённого объёма предназначалось для производства чипов.

Мощность одесского «Криоина» составляет 10-15 кубических метров неона ежемесячно. По сравнению с декабрём цены на этот газ выросли на 500%, заявили агентству в руководстве компании.

Как сообщалось ранее, крупные производители чипов способны в краткосрочной перспективе минимизировать последствия от введения санкций против России, в то время как средние и небольшие производители рискуют столкнуться с серьёзными трудностями в случае затяжного противостояния Запада и РФ.

Сообщение Reuters содержит также антироссийские пропагандистские заявления, в частности, повторяет фейк об уничтожении ВС РФ якобы работающего роддома в Мариуполе.

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