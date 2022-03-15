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D-Russia.ru

Сроки исполнения обязательств получателей субсидий по ряду госпрограмм могут быть продлены на год – постановление

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Микросхема
Микросхема.
Источник изображения: d-russia.ru

Минпромторг вправе продлить на год соглашения о предоставлении субсидий организациям по ряду госпрограмм, включая программу развития радиоэлектроники, если результат предоставления субсидии не может быть достигнут из-за введённых в отношении России санкций, об этом говорится в постановлении правительства «О поддержке российских организаций и индивидуальных предпринимателей, в наибольшей степени пострадавших от введения ограничительных мер со стороны иностранных государств».

Отсрочка может быть дана в отношении субсидий по госпрограммам «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности», «Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности», «Развитие авиационной промышленности», «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений», «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» и «Научно¬-технологическое развитие Российской Федерации».

Речь идёт о субсидиях, сроки исполнения обязательств по которым оканчиваются после 23 февраля 2022 года. Отсрочка предоставляется без увеличения размера субсидии. Для получения отсрочки необходимо подать письменное заявление в Минпромторг.

Напомним в этой связи, что в конце февраля стало известно об обещании властей Тайваня присоединиться к антироссийским санкциям, а именно – отказаться от исполнения заказов компаний из РФ на изготовление чипов.

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Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Тайвань
Компании
Минпромторг РФ
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