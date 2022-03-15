Поддержка россиянами военной операции на Украине возросла с 65% до 68% - опрос ФОМ

Москва. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Большинство россиян (68%) убеждены, что решение о проведении специальной военной операции на Украине было правильным, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), поступившие в понедельник в "Интерфакс".

Согласно результатам опроса, среди сограждан старше 60 лет так считают 79% респондентов, среди опрошенных 46-60 лет - три четверти (76%).

Согласно результатам исследования, по состоянию на 27 февраля проведение специальной военной операции поддерживали 65% россиян.

По данным ФОМ, противоположной точки зрения придерживаются 15% россиян - удельный вес этих респондентов за последние две недели снизился, 27 февраля он находился на уровне 17%.

Отвечая на вопрос о целях специальной военной операции, допускающий до трёх вариантов ответа, почти две трети россиян (62%) высказали мнение, что в первую очередь, речь идёт о безопасности российских границ, 59% сограждан - о защите ДНР и ЛНР, более трети (39%) - не допустить размещение баз НАТО на украинской территории, отмечают социологи.

Всероссийский опрос был проведён 5-6 марта 2022 года среди 1500 респондентов в 104 населённых пунктах РФ, в 53 регионах.