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Военное обозрение

МИД Китая: Россия не просила у Пекина военной помощи для спецоперации на Украине

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Источник изображения: topwar.ru

Россия не просила у Пекина военной помощи для спецоперации на Украине. Данная информация является фейковой и опровергается официальным Пекином.

Об этом сегодня на брифинге заявил представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.

Соответствующие сообщения, распространяемые американской стороной, являются ложной информацией

- сказал дипломат.

Чжао Лицзянь обвинил Вашингтон во лжи, касающейся политики Пекина в отношении украинского вопроса. Он подчеркнул что китайское правительство выступает за мирный выход из кризиса и переговоры между конфликтующими сторонами. Представитель внешнеполитического ведомства КНР отметил, что им следует стараться быть сдержанными, чтобы достичь снижения напряженности.

Ранее в британской газете Financial Times сообщалось о полученной Белым Домом информации, которая крайне обеспокоила американскую администрацию. Согласно данным издания, Москва якобы обращалась к Пекину за военной помощью. А перед этим советник Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан угрожал китайскому руководству тяжелыми «последствиями», если оно предпримет шаги по смягчению эффекта от антироссийских санкций.

Российский военный эксперт Игорь Коротченко, комментируя для РИА Новости вбросы западной прессы о якобы направляемых Москвой Китаю просьбах о военной помощи, заявил, что Вооруженные силы РФ обладают достаточными военно-техническими возможностями для самостоятельного проведения спецоперации на Украине.

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Страны
Китай
Россия
США
Украина
Компании
Минoбороны РФ
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