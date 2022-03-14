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Интерфакс-АВН

В Пентагоне пока не видят признаков подготовки возможной химатаки РФ на Украине - СМИ

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Джон Кирби
Джон Кирби.
Источник изображения: TASS/EPA/Michael Reynolds

Вашингтон. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Военные США на данный момент не отмечают признаков возможной подготовки РФ к использованию химического оружия на Украине, заявил в воскресенье представитель Пентагона Джон Кирби.

"Мы не видели что-либо, указывающее на неизбежную химическую, биологическую атаку прямо сейчас, но мы следим за этим очень, очень внимательно", - цитирует Кирби издание The Hill.

В минувшую пятницу президент США Джо Байден предупредил, что РФ столкнется с серьезными последствиями, если применит химоружие на Украине.

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