В Пентагоне пока не видят признаков подготовки возможной химатаки РФ на Украине - СМИ

Вашингтон. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Военные США на данный момент не отмечают признаков возможной подготовки РФ к использованию химического оружия на Украине, заявил в воскресенье представитель Пентагона Джон Кирби.

"Мы не видели что-либо, указывающее на неизбежную химическую, биологическую атаку прямо сейчас, но мы следим за этим очень, очень внимательно", - цитирует Кирби издание The Hill.

В минувшую пятницу президент США Джо Байден предупредил, что РФ столкнется с серьезными последствиями, если применит химоружие на Украине.