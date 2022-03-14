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Интерфакс-АВН

Специалисты РХБ защиты армейского корпуса Балтфлота провели специальное учение в Калининградской области

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Военнослужащий подразделения РХБЗ
Военнослужащий подразделения РХБЗ.
Источник изображения: © Константин Морозов/ТАСС

Москва. 13 марта. ИНТЕРФАКС - В рамках планового полевого выхода специалисты радиационной, химической и биологоческой (РХБ) защиты армейского корпуса Балтийского флота провели специальное учение в Калининградской области, сообщает в воскресенье отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту.

"Военнослужащие подразделений РХБ защиты отработали вопросы ведения РХБ разведки, аэрозольного противодействия, дегазации, дезактивации и дезинфекции вооружения и боевой техники, а также провели тренировки по ликвидации последствий техногенных аварий и катастроф, связанных с загрязнением окружающей среды", - говорится в сообщении.

В частности, отметили в пресс-службе, специалисты армейского корпуса отработали задачи по оперативному сбору и анализу грунта для обеспечения движения колонн военной техники, задействовав машины химической разведки РХМ-4 и РХМ-6. Военнослужащие провели обработку военной техники жидким и газокапельным способом при помощи авторазливочных станций АРС-14КМ и специальной машины ТМС-65У, оборудованной турбореактивными двигателями, а также в ходе пешего марша осуществили радиационную разведку в районе применения противником оружия массового поражения.

Особенностью учения стала отработка воздушной разведки РХБ обстановки. Для выполнения этой задачи участники учения произвели забор проб воздуха на изучение дозы гамма-излучения с помощью прибора ИМД-21, подчеркнули в пресс-службе.

По ее данным, в общей сложности, в рамках учения химики армейского корпуса выполнили около 40 вводных полного спектра задач РХБ защиты, в том числе в условиях активного общевойскового боя. В целях прикрытия движения войск от высокоточного оружия специалисты РХБЗ развернули масштабные термодымовые завесы.

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