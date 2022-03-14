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Интерфакс-АВН

В Вашингтоне предупреждают Китай о последствиях за помощь России на фоне санкций Запада - СМИ

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Флаги России и Китая
Флаги России и Китая.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Гунеев

У США нет планов отправлять военных на Украину - Салливан

Брюссель. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Попытки со стороны КНР и прочих стран облегчить положение РФ в условиях санкций Запада или помочь Москве избежать действия этих санкций не останутся незамеченными, сообщают западные СМИ со ссылкой на советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана.

Он заявил, что такие действия "абсолютно" будут иметь последствия.

Также, по словам Салливана, у США нет планов отправлять военных на Украину. В то же время он заверил в намерении Вашингтона защищать "каждый дюйм" территории НАТО и усилить поддержку украинских сил, в том числе путем предоставления средств противовоздушной обороны.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Украина
Проекты
NATO
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