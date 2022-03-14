В иранском КСИР заявили о нанесении ракетного удара по израильскому объекту в иракском Эрбиле - СМИ

Корпус стражей исламской революции на параде во время Недели Священной Обороны. Архивное фото.

Дубай. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Корпус Стражей Исламской революции (КСИР) Ирана в воскресенье объявил, что осуществил ракетный удар по объекту, связанному с Израилем и расположенному на севере Ирака в Эрбиле, передает агентство "Мехр".

Согласно заявлениям Корпуса, выдержки из которых приводит "Мехр", израильский "стратегический центр" был атакован минувшей ночью "при помощи высокоточных ракет КСИР".

Ранее стало известно об ударе ракетами, запущенными из-за пределов Ирака в ночь на воскресенье, у города Эрбиль - столицы иракского Курдистана. Агентство "Тасним" сообщало со ссылкой на иракские СМИ и местные военные источники, что ракетные удары были направлены на аэропорт, где размещены военные США, а также против двух тренировочных центров израильской разведки "Моссад" и консульства Соединенных Штатов.

По информации иракского Минздрава, жертв и пострадавших нет.