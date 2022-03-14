Целями ракетных ударов по Эрбилю стали аэропорт с военными США и тренировочные центры "Моссада" - СМИ

Агитационные плакаты, призывающие прийти на участки и проголосовать на референдуме о независимости Иракского Курдистана от Багдада, в Эрбиле. Архивное фото.

Дубай. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Ракетные удары у города Эрбиль - столицы иракского Курдистана - были направлены против аэропорта, где размещены военные США, и против двух тренировочных центров израильской разведки "Моссад", сообщило агентство "Тасним" со ссылкой на иракские СМИ и местные военные источники.

Также удар ракетами, запущенными из-за пределов Ирака в ночь на воскресенье, был направлен против консульства Соединенных Штатов.

По данным "Таснима", после обстрела в аэропорту, где размещены американские военные, возник пожар. СМИ отмечают, что в результате обстрела американскому военному самолету пришлось отказаться от посадки в Эрбиле, также было прервано гражданское авиасообщение. Однако представитель местных властей заявлял, что сбоев в воздушном движении в аэропорту Эрбиля нет.

Отмечается, что местные силы безопасности приведены в повышенную боевую готовность, дороги к аэропорту Эрбиля перекрыты.

По информации иракского Минздрава, жертв и пострадавших нет.