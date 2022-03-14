Переговоры с РФ продолжаются непрерывно в видеоформате, созданы специальные рабочие подгруппы - советник офиса президента Украины

Киев. 12 марта. ИНТЕРФАКС - Переговоры Украины с делегацией РФ продолжаются непрерывно в видеоформате, созданы специальные рабочие подгруппы, заявил советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Переговоры с делегацией РФ продолжаются непрерывно в видеоформате. Созданы специальные рабочие подгруппы. Позиции Украины определены очень жесткими предыдущими директивами", - написал Подоляк в Twitter.

Ранее в субботу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил "Интерфаксу", что российская и украинская делегации продолжают переговоры, они проходят в видеоформате.

"Да, переговоры продолжаются в видеоформате, делегацию продолжает возглавлять (помощник президента РФ - ИФ) Владимир Мединский", - сказал Песков.

Он добавил: "По деталям мы пока воздерживаемся от каких-либо комментариев".

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий утвердительно ответил на вопрос, проводились ли переговоры в прежнем, "беловежском формате".