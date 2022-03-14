Войти
Интерфакс-АВН

Путин в ходе телефонного разговора с Макроном и Шольцем информировал их о реальном положении дел вокруг Украины - Кремль

371
0
0
Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Дружинин

Москва. 12 марта. ИНТЕРФАКС - Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и федеральным канцлером ФРГ Олафом Шольцем, сообщила в субботу пресс-служба Кремля.

"В связи с поднятыми собеседниками вопросами относительно гуманитарной ситуации в районах проведения специальной военной операции по защите Донбасса - Владимир Путин информировал о реальном положении дел", - сказано в сообщении.

В нем отмечается, что "в частности, были приведены многочисленные факты грубейшего нарушения украинскими силовиками норм международного гуманитарного права - внесудебные расправы над несогласными, взятие в заложники и использование мирных жителей в качестве живого щита, размещение тяжелых вооружений в жилых кварталах, возле больниц, школ, детских садов и т.п. Одновременно националистические батальоны систематически срывают операции по спасению населения, запугивают мирных граждан при попытках эвакуации".

Путин "настоятельно призвал" Макрона и Шольца "повлиять на киевские власти с тем, чтобы такие преступные действия были прекращены".

Президент России подробно рассказал о прошедшей в последние дни в видеоформате серии переговоров российских и украинских представителей. "В этой связи лидеры трех стран рассмотрели некоторые вопросы, связанные с прорабатываемыми договоренностями по реализации известных российских требований", - информирует пресс-служба.

"Условлено о продолжении контактов по украинской проблематике", - говорится в сообщении.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
Украина
Франция
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
01.04.2021
Dziennik Gazeta Prawna (Польша): «Нет» ядерному оружию в Германии
05.01.2021
The Wall Street Journal (США): как российские «информационные воины» позволяют Кремлю играть в геополитику с минимальными издержками
06.02.2020
Le Monde diplomatique (Франция): кто хочет мира на Украине?
20.09.2019
Волкер: Запад гораздо сильнее Кремля — экономически, политически, в военном плане, в плане влияния (Грузия online, Грузия)
29.11.2016
Европа предложит России договориться об оружии
02.11.2012
Действия в сфере ВТС должны быть адекватны современным условиям
20.08.2009
РФ и Украина на МАКС-2009 могут договориться о производстве "Русланов"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.03 09:38
  • 14
Влияние санкций на российскую промышленность полупроводников
  • 14.03 08:38
  • 19573
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 14.03 06:13
  • 1
Шойгу оценил ход спецоперации: Все по плану
  • 14.03 01:53
  • 1
В США испытали комплекс THAAD с ракетой Patriot
  • 13.03 15:28
  • 9
Южная Корея и США обсудили санкции против РФ
  • 13.03 12:43
  • 2
Рогозин считает нужным запретить органам власти РФ покупать космические снимки за рубежом
  • 13.03 04:29
  • 1
Командование ВСУ начало вооружать солдат советскими пулеметами ДП-27
  • 13.03 04:12
  • 3
Как будет разбита украинская армия
  • 13.03 03:47
  • 1
Военнослужащие ЗВО приступили к прохождению курсов выживания в Нижегородской области
  • 12.03 16:45
  • 3
Госдеп заявляет, что США "не владеют и не управляют" химическими или биологическими лабораториями на Украине
  • 12.03 13:40
  • 111
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 12.03 12:09
  • 1
Формальный ввод в строй первой очереди Восточного переносится из-за выявленных недостатков
  • 12.03 12:00
  • 2
Сроки работы над импортозамещенным самолетом SSJ сократят
  • 12.03 11:52
  • 1
Поставки скандинавскими странами противотанковых гранатометов на Украину
  • 12.03 11:12
  • 1
Лучший украинский танк "Оплот-У" уже никогда не будет выпускаться серийно