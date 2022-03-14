Присоединение Финляндии и Швеции к НАТО имело бы серьезные военно-политические последствия - МИД РФ

Москва. 12 марта. ИНТЕРФАКС - Возможное вступление Финляндии и Швеции в НАТО имело бы серьезные военно-политические последствия, потребовало бы от России принятия ответных шагов, заявил директор Второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев.

"Очевидно, что присоединение Финляндии и Швеции к НАТО, являющейся в первую очередь военной организацией, имело бы серьезные военно-политические последствия, которые потребовали бы от нас переоценки всего комплекса отношений с этими государствами и осуществления ответных шагов", - сказал Беляев в интервью "Интерфаксу".

Он отметил, что говорить о конкретном содержании таких шагов еще преждевременно.

Высокопоставленный российский дипломат подчеркнул, что Москва рассматривает проводимую Финляндией и Швецией традиционную политику неучастия в военных блоках, закрепленную в программных документах правительств этих стран, в качестве "важного фактора обеспечения безопасности и стабильности на севере Европы, европейском континенте в целом".

"Не можем не видеть растущую интенсивность практического взаимодействия Хельсинки и Стокгольма с НАТО - участие в военных учениях альянса, предоставление Финляндией и Швецией своей территории под такие маневры, проводимые и непосредственно у российских границ, включая имитацию американцами атак с использованием ядерного оружия против так называемого сопоставимого противника", - сказал Беляев.

По его словам, отдельные страны НАТО, прежде всего США, предпринимают целенаправленные усилия по втягиванию этих двух государств в НАТО, в том числе посредством пропагандистской обработки общественного мнения.

"При оценке ведущейся в Финляндии и Швеции дискуссии по отношениям с НАТО надо обращать внимание, прежде всего, не на истерию в СМИ, а на заявления государственного руководства этих стран и мнения военных экспертов. А они единодушны в том, что никакой непосредственной военной угрозы Финляндии и Швеции как не было раньше, так и нет сейчас", - добавил дипломат.

Беляев подчеркнул, что в Хельсинки и Стокгольме "хорошо понимают, зачем США и НАТО нужны финны и шведы в составе альянса".