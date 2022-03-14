Основополагающий акт Россия-НАТО де-факто сейчас не работает - МИД РФ

Москва. 12 марта. ИНТЕРФАКС - Основополагающий акт Россия-НАТО, подписанный в 1997 году, фактически больше не работает, убеждены в МИД РФ.

"Натовцы своими действиями подрывают Основополагающий акт Россия-НАТО. А это последний оставшийся в Европе инструмент обеспечения военной сдержанности - после того как американцы отказались ратифицировать адаптированный ДОВСЕ (Договор об обычных вооруженных силах в Европе - ИФ), разрушили РСМД (договор о ракетах средней и меньшей дальности - ИФ) и Договор об открытом небе. Но де-факто Основополагающий акт, следует признать, сейчас не работает", - сказал в интервью "Интерфаксу" директор департамента МИД РФ по общеевропейскому сотрудничеству Николай Кобринец.

Как подчеркнул дипломат, "российская сторона исходит из того, что усиление "восточного фланга" противоречит Основополагающему акту Россия-НАТО 1997 года, в рамках которого Североатлантический блок подтвердил, что "в нынешних и обозримых условиях безопасности альянс будет осуществлять свою коллективную оборону и другие задачи через обеспечение необходимых совместимости, интеграции и потенциала усиления, а не путем дополнительного постоянного размещения существенных боевых сил".

"Вокруг термина "существенные боевые силы" натовцы на протяжении многих лет откровенно жульничают. Их дополнительные контингенты в Прибалтике и Польше формально развернуты на ротационной, а по сути на постоянной основе, и выведены на уровень полной готовности", - сказал Кобринец.