Войти
Интерфакс-АВН

Основополагающий акт Россия-НАТО де-факто сейчас не работает - МИД РФ

354
0
0
В 1990-е казалось, что диалог Россия-НАТО идет почти на равных
В 1990-е казалось, что диалог Россия-НАТО идет почти на равных.
Источник изображения: Владимир Трефилов/РИА Новости

Москва. 12 марта. ИНТЕРФАКС - Основополагающий акт Россия-НАТО, подписанный в 1997 году, фактически больше не работает, убеждены в МИД РФ.

"Натовцы своими действиями подрывают Основополагающий акт Россия-НАТО. А это последний оставшийся в Европе инструмент обеспечения военной сдержанности - после того как американцы отказались ратифицировать адаптированный ДОВСЕ (Договор об обычных вооруженных силах в Европе - ИФ), разрушили РСМД (договор о ракетах средней и меньшей дальности - ИФ) и Договор об открытом небе. Но де-факто Основополагающий акт, следует признать, сейчас не работает", - сказал в интервью "Интерфаксу" директор департамента МИД РФ по общеевропейскому сотрудничеству Николай Кобринец.

Как подчеркнул дипломат, "российская сторона исходит из того, что усиление "восточного фланга" противоречит Основополагающему акту Россия-НАТО 1997 года, в рамках которого Североатлантический блок подтвердил, что "в нынешних и обозримых условиях безопасности альянс будет осуществлять свою коллективную оборону и другие задачи через обеспечение необходимых совместимости, интеграции и потенциала усиления, а не путем дополнительного постоянного размещения существенных боевых сил".

"Вокруг термина "существенные боевые силы" натовцы на протяжении многих лет откровенно жульничают. Их дополнительные контингенты в Прибалтике и Польше формально развернуты на ротационной, а по сути на постоянной основе, и выведены на уровень полной готовности", - сказал Кобринец.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Россия
США
Проекты
ДОВСЕ
РСМД
Похожие новости
23.11.2020
США выходят из Договора по открытому небу
02.11.2020
Предложение Путина по ракете 9М729: почему американцы не хотят нас слышать
17.08.2020
Генштаб разъяснил условия использования ядерного оружия
18.03.2019
США планируют провести испытания ракет средней дальности в рекордно короткие сроки
20.05.2015
Оружие доверия
05.08.2013
Россия и США на развилке
29.04.2013
Евробезопасность и контроль над вооружениями
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.03 09:38
  • 14
Влияние санкций на российскую промышленность полупроводников
  • 14.03 08:38
  • 19573
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 14.03 06:13
  • 1
Шойгу оценил ход спецоперации: Все по плану
  • 14.03 01:53
  • 1
В США испытали комплекс THAAD с ракетой Patriot
  • 13.03 15:28
  • 9
Южная Корея и США обсудили санкции против РФ
  • 13.03 12:43
  • 2
Рогозин считает нужным запретить органам власти РФ покупать космические снимки за рубежом
  • 13.03 04:29
  • 1
Командование ВСУ начало вооружать солдат советскими пулеметами ДП-27
  • 13.03 04:12
  • 3
Как будет разбита украинская армия
  • 13.03 03:47
  • 1
Военнослужащие ЗВО приступили к прохождению курсов выживания в Нижегородской области
  • 12.03 16:45
  • 3
Госдеп заявляет, что США "не владеют и не управляют" химическими или биологическими лабораториями на Украине
  • 12.03 13:40
  • 111
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 12.03 12:09
  • 1
Формальный ввод в строй первой очереди Восточного переносится из-за выявленных недостатков
  • 12.03 12:00
  • 2
Сроки работы над импортозамещенным самолетом SSJ сократят
  • 12.03 11:52
  • 1
Поставки скандинавскими странами противотанковых гранатометов на Украину
  • 12.03 11:12
  • 1
Лучший украинский танк "Оплот-У" уже никогда не будет выпускаться серийно