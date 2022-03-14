Войти
Интерфакс-АВН

Минобороны РФ сообщило о выведении из строя украинского аэродрома и центра радиоразведки под Киевом

366
0
0
Разрушенное российским ударом здание, предположительно, 72-го центра информационно-психологических операций министерства обороны Украины в Броварах в Киеве
Разрушенное российским ударом здание, предположительно, 72-го центра информационно-психологических операций министерства обороны Украины в Броварах в Киеве.
Источник изображения: bmpd.livejournal.com

Москва. 12 марта. ИНТЕРФАКС - Министерство обороны России сообщило, что в субботу нанесен удар по военному аэродрому и центру радиотехнической разведки армии Украины под Киевом.

"Утром 12 марта нанесен удар высокоточным оружием большой дальности по объектам военной инфраструктуры Украины. Выведены из строя военный аэродром в Василькове и главный центр радио- и радиотехнической разведки ВСУ в Броварах", - сказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его данным, за сутки российская армия сбила в воздухе пять украинских беспилотника, из них два - "Байрактар ТБ-2". Кроме того, сбита одна ракета украинского комплекса "Точка-У".

"Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 145 объектов ВСУ, в том числе три зенитных ракетных комплекса "Бук М-1", восемь пунктов управления и узлов связи, пять складов боеприпасов и ГСМ, 78 мест скопления боевой техники", - сказал Конашенков.

Он сообщил, что за время операции российская армия вывела из строя 3491 объект военной инфраструктуры Украины.

"Уничтожено 123 беспилотных летательных аппаратов, 1127 танков и других боевых бронированных машин, 115 реактивных систем залпового огня, 423 орудия полевой артиллерии и миномета, 934 единицы специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков.

По его словам, силы Донецкой народной республики при огневой поддержке российских Вооруженных сил продолжили наступательные действия, взяли под контроль украинские населенные пункты Валериановка и Зеленый Гай, блокировали с юга и востока Новоандреевку.

"Вооруженные силы РФ вышли к населенным пунктам Новодонецкое, Новомайорское, Павловка и продолжают наступление на широком фронте смежными флангами с группировкой войск народной милиции Донецкой Народной Республики. Продвижение за сутки составило 21 километр", - сказал представитель Минобороны РФ.

"Группировка войск народной милиции Луганской Народной Республики продолжила наступательные действия, взяла под контроль населенные пункты Суровцевка, Щедрищево, Житловка, блокировала Рубежное. Продвижение составило 6 километров", - сказал Конашенков.

В субботу Минобороны РФ опубликовало новую карту развития обстановки в направлении Мариуполя, на которой отмечено продвижение российской армии и сил ДНР.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине.

1 марта министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что "группировка Вооружённых сил Российской Федерации продолжит проведение специальной военной операции до достижения поставленных целей".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Точка-У
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Конашенков Игорь
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Проекты
БПЛА
Похожие новости
14.03.2022
В Минобороны РФ заявили о выведении из строя 3 736 объектов военной инфраструктуры Украины
14.03.2022
Военнослужащие ВС РФ развернули мобильный ремонтный батальон под Крымом
11.03.2022
Минобороны сообщило об уничтожении украинского МиГ-29
21.02.2022
Линии огня: с чем связана активизация украинских военных на подступах к Донбассу
09.10.2019
Тест на лояльность
29.01.2015
Повернемся к Азии – передом, а к Европе…
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.03 09:38
  • 14
Влияние санкций на российскую промышленность полупроводников
  • 14.03 08:38
  • 19573
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 14.03 06:13
  • 1
Шойгу оценил ход спецоперации: Все по плану
  • 14.03 01:53
  • 1
В США испытали комплекс THAAD с ракетой Patriot
  • 13.03 15:28
  • 9
Южная Корея и США обсудили санкции против РФ
  • 13.03 12:43
  • 2
Рогозин считает нужным запретить органам власти РФ покупать космические снимки за рубежом
  • 13.03 04:29
  • 1
Командование ВСУ начало вооружать солдат советскими пулеметами ДП-27
  • 13.03 04:12
  • 3
Как будет разбита украинская армия
  • 13.03 03:47
  • 1
Военнослужащие ЗВО приступили к прохождению курсов выживания в Нижегородской области
  • 12.03 16:45
  • 3
Госдеп заявляет, что США "не владеют и не управляют" химическими или биологическими лабораториями на Украине
  • 12.03 13:40
  • 111
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 12.03 12:09
  • 1
Формальный ввод в строй первой очереди Восточного переносится из-за выявленных недостатков
  • 12.03 12:00
  • 2
Сроки работы над импортозамещенным самолетом SSJ сократят
  • 12.03 11:52
  • 1
Поставки скандинавскими странами противотанковых гранатометов на Украину
  • 12.03 11:12
  • 1
Лучший украинский танк "Оплот-У" уже никогда не будет выпускаться серийно