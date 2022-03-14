Минобороны РФ сообщило о выведении из строя украинского аэродрома и центра радиоразведки под Киевом

Разрушенное российским ударом здание, предположительно, 72-го центра информационно-психологических операций министерства обороны Украины в Броварах в Киеве.

Москва. 12 марта. ИНТЕРФАКС - Министерство обороны России сообщило, что в субботу нанесен удар по военному аэродрому и центру радиотехнической разведки армии Украины под Киевом.

"Утром 12 марта нанесен удар высокоточным оружием большой дальности по объектам военной инфраструктуры Украины. Выведены из строя военный аэродром в Василькове и главный центр радио- и радиотехнической разведки ВСУ в Броварах", - сказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его данным, за сутки российская армия сбила в воздухе пять украинских беспилотника, из них два - "Байрактар ТБ-2". Кроме того, сбита одна ракета украинского комплекса "Точка-У".

"Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 145 объектов ВСУ, в том числе три зенитных ракетных комплекса "Бук М-1", восемь пунктов управления и узлов связи, пять складов боеприпасов и ГСМ, 78 мест скопления боевой техники", - сказал Конашенков.

Он сообщил, что за время операции российская армия вывела из строя 3491 объект военной инфраструктуры Украины.

"Уничтожено 123 беспилотных летательных аппаратов, 1127 танков и других боевых бронированных машин, 115 реактивных систем залпового огня, 423 орудия полевой артиллерии и миномета, 934 единицы специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков.

По его словам, силы Донецкой народной республики при огневой поддержке российских Вооруженных сил продолжили наступательные действия, взяли под контроль украинские населенные пункты Валериановка и Зеленый Гай, блокировали с юга и востока Новоандреевку.

"Вооруженные силы РФ вышли к населенным пунктам Новодонецкое, Новомайорское, Павловка и продолжают наступление на широком фронте смежными флангами с группировкой войск народной милиции Донецкой Народной Республики. Продвижение за сутки составило 21 километр", - сказал представитель Минобороны РФ.

"Группировка войск народной милиции Луганской Народной Республики продолжила наступательные действия, взяла под контроль населенные пункты Суровцевка, Щедрищево, Житловка, блокировала Рубежное. Продвижение составило 6 километров", - сказал Конашенков.

В субботу Минобороны РФ опубликовало новую карту развития обстановки в направлении Мариуполя, на которой отмечено продвижение российской армии и сил ДНР.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине.

1 марта министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что "группировка Вооружённых сил Российской Федерации продолжит проведение специальной военной операции до достижения поставленных целей".