США ввели санкции против российских юридических и физических лиц за поддержку ракетной программы КНДР - американский Минфин

Вашингтон. 12 марта. ИНТЕРФАКС - Министерство финансов США объявило, что ввело санкции против двух физических и трех юридических лиц России за "поддержку" разработки в КНДР оружия массового уничтожения и баллистических ракет.

"КНДР продолжает запускать баллистические ракеты, что является вопиющим нарушением международного права, серьезной угрозой глобальной безопасности", - заявил заместитель министра финансов США Брайан Нельсон.

Он отметил, что санкции против российских ведомств и представителей "являются ответом на эту угрозу, они нацелены на физических и юридических лиц России, замешанных в оказании помощи КНДР при закупке компонентов для ее незаконной программы баллистических ракет".