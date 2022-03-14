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Интерфакс-АВН

США ввели санкции против российских юридических и физических лиц за поддержку ракетной программы КНДР - американский Минфин

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Парад в Пхеньяне
Парад в Пхеньяне. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Илья Питалев

Вашингтон. 12 марта. ИНТЕРФАКС - Министерство финансов США объявило, что ввело санкции против двух физических и трех юридических лиц России за "поддержку" разработки в КНДР оружия массового уничтожения и баллистических ракет.

"КНДР продолжает запускать баллистические ракеты, что является вопиющим нарушением международного права, серьезной угрозой глобальной безопасности", - заявил заместитель министра финансов США Брайан Нельсон.

Он отметил, что санкции против российских ведомств и представителей "являются ответом на эту угрозу, они нацелены на физических и юридических лиц России, замешанных в оказании помощи КНДР при закупке компонентов для ее незаконной программы баллистических ракет".

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Страны
КНДР
Россия
США
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