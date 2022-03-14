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Интерфакс-АВН

На ЧАЭС начались работы по восстановлению сетей - МАГАТЭ

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IAEA
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

Москва. 12 марта. ИНТЕРФАКС - Украина уведомила МАГАТЭ о начале ремонтных работ на поврежденных ранее на этой неделе линиях электропередачи для восстановления внешнего энергоснабжения площадки, сообщило агентство.

Украинский регулятор сообщил МАГАТЭ, что по итогу работ, начавшихся вечером 10 марта, удалось восстановить часть повреждений, но расположенные вне площадки объекты все еще не работают, что свидетельствует о наличии ущерба и в других местах. Ремонтные работы продолжатся, несмотря на сложную ситуацию за пределами площадки, добавил регулятор. Резервные дизель-генераторы обеспечивают ее энергией с 9 марта, туда доставили дополнительное топливо.

МАГАТЭ напомнило, что отсоединение ЧАЭС от сети не окажет критического влияния на основные системы, как сообщалось ранее, агентство считает тепловую нагрузку бассейна выдержки отработавшего топлива и объем охлаждающей воды на Чернобыльской АЭС достаточными для эффективного отвода тепла без необходимости электроснабжения.

Об обесточивании Чернобыльской АЭС стало известно 9 марта. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечал, что резервные дизель-генераторы обеспечат питание станции и ее объектов в течение 48 часов, после чего "отключится система охлаждения хранилища отработанного ядерного топлива, что будет угрожать утечкой радиации". На следующий день российская сторона сообщила, что подача электроэнергии на ЧАЭС обеспечена со стороны Белоруссии: была поставлена под напряжение линия электропередачи Мозырь - Чернобыльская АЭС. Вечером того же дня российские военные заявили, что согласились на проезд украинской ремонтной бригады к поврежденной линии электропередач в район ЧАЭС.

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Страны
Белоруссия
Россия
Украина
Проекты
Ядерный щит
ЯО
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