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Интерфакс-АВН

Представители оборонных ведомств России и Мали обсудили военное сотрудничество и продолжение конструктивного диалога - Минобороны РФ

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Заместитель министра обороны России Александр Фомин.
Заместитель министра обороны России Александр Фомин.
Источник изображения: Григорий Сысоев / РИА Новости

Москва. 11 марта. ИНТЕРФАКС - Замглавы Минобороны РФ Александр Фомин и министр обороны Мали Садио Камара в ходе рабочей встречи обсудили военное сотрудничество двух стран и готовность к продолжению диалога, сообщили в российском военном ведомстве.

"11 марта 2022 года состоялась рабочая встреча заместителя министра обороны Российской Федерации Александра Фомина с министром обороны и по делам ветеранов Республики Мали полковником Садио Камара", - заявили в Минобороны РФ.

"Стороны подробно обсудили имеющиеся проекты сотрудничества в оборонной сфере, а также вопросы региональной безопасности в Западной Африке", - сказали в министерстве.

По данным ведомства, "Фомин отметил важность российско-малийского взаимодействия, а также подтвердил готовность министерства обороны Российской Федерации к продолжению конструктивного диалога".

17 февраля Франция, ряд других европейских стран и Канада опубликовали совместное заявление о решении начать скоординированный вывод своих военных из Мали.

В нем отмечается, что речь идет о военнослужащих, участвующих в контртеррористических операциях "Бархан" и "Такуба".

Согласно заявлению, такое решение принято на фоне "многочисленных препятствий со стороны властей переходной администрации Мали".

Разъясняя в ходе пресс-конференции в Елисейском дворе причины ухода международных контингентов из Мали, одной из них президент Франции Эмманюэль Макрон назвал попустительство властей "эскалации насилия, прибегая к наемникам, чьи злоупотребления задокументированы в Центральноафриканской Республике и использование чьих сил не определено никакими правилами и никакой конвенцией".

По словам Макрона, более 800 наемников из частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" в течение нескольких недель находятся в Мали по просьбе переходного правительства". Вместе с тем он указал на то, что не следует связывать это с российским государством.

"Сама Россия как государство публично заявила, что не связана с этим присутствием. (...) Я думаю, не надо смешивать или связывать происходящее там с другими геополитическими темами, которые нас беспокоят, когда Россия в качестве суверенного государства является военным и дипломатическим игроком", - сказал французский президент.

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