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Интерфакс-АВН

Россия и Белоруссия преодолеют связанные с санкциями трудности - Путин

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Переговоры президента РФ В. Путина с президентом Белоруссии А. Лукашенко
Переговоры президента РФ В. Путина с президентом Белоруссии А. Лукашенко.
Источник изображения: © РИА Новости Михаил Воскресенский

Москва. 11 марта. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Белоруссия пройдут через все трудности, связанные с попытками ограничить их развитие путем санкций.

"Есть, конечно, проблемы, связанные с событиями сегодняшнего дня, с известными ограничениями, санкциями и так далее. Но, как мы с вами и говорили раньше, попытки ограничить наше развитие предпринимались всегда, предпринимаются и сейчас. Сейчас в большем масштабе, конечно", - сказал Путин в пятницу в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

При этом Путин выразил уверенность, что и Россия, и Белоруссия преодолеют эти трудности.

"Уверен, что мы пройдем через эти трудности и, наоборот, приобретем большие компетенции, больше возможностей чувствовать себя независимыми, самостоятельными. В конечном итоге это пойдет на пользу, так как было и в предыдущие годы", - заявил Путин.

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  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Персоны
Путин Владимир
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