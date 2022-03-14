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ЦАМТО

Компании ERAF и Navistar намерены организовать в Саудовской Аравии производство ББМ MaxxPro

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Бронированная машина MaxxPro
Бронированная машина MaxxPro.
Источник изображения: defensenews.com

ЦАМТО, 11 марта. Саудовская компания ERAF и американская Navistar 8 марта в рамках выставки World Defense Show 2022 подписали соглашение об организации сборки в Саудовской Аравии бронированных машин с усиленной противоминной защитой MaxxPro MRAP.

Как сообщает Armyrecognition.com, целью заключенного соглашения является обеспечение ВС Саудовской Аравии бронемашинами MRAP последнего поколения, которые уже продемонстрировали свои возможности во время конфликтов в Ираке и Афганистане.

Компания ERAF рассчитывает получить заказ на поставку бронемашин сухопутным войскам, морской пехоте ВМС Саудовской Аравии, а также Службе государственной безопасности (PSS – Presidency of State Security). Общие потребности этих структур варьируются в объеме от 500 до 900 бронемашин.

Navistar намерена организовать полное производство MaxxPro в Саудовской Аравии на предприятии ERAF. Предполагается, что первые 20-25 бронемашин будут произведены в США, затем будет налажена сборка техники из машинокомплектов с постепенной полной передачей технологий для лицензионного производства в Саудовской Аравии. Техническое обслуживание и ремонт техники будут выполняться компанией ERAF и другими фирмами в Саудовской Аравии.

Саудовская компания ERAF была основана в 1996 году как поставщик услуг для военного, коммерческого и промышленного секторов. В настоящее время ERAF разрабатывает и поставляет широкий спектр наземных, морских и энергетических систем для секторов обороны и безопасности. Саудовская компания также выполняет комплексные программы модернизации и обновления платформ.

Navistar Defense – американская компания, производящая колесные боевые бронированные машины и грузовики, в том числе автомобили семейства MaxxPro MRAP (Mine Resistant Ambush Protected), разработанные для обеспечения высокого уровня защиты личного состава от мин и СВУ (самодельных взрывных устройств).

ББМ MaxxPro разработана Navistar International на шасси грузового автомобиля модели 7000 с колесной формулой 4x4 и включает капсулу для экипажа, корпус с V-образным днищем для повышения живучести. Конструкция обеспечивает защиту при подрыве на фугасе массой 7 кг под колесами и кузовом машины.

MaxxPro состоит из трех основных компонентов: моторного отсека спереди, отделения экипажа (водителя и командира) посредине и десантного отделения в корме. В передней части имеется дверь с каждой стороны корпуса, кормовая часть оснащена гидравлической аппарелью, позволяющей быстро осуществлять посадку/высадку десанта.

MaxxPro MRAP оснащена шестицилиндровым дизельным двигателем семейства MaxxForce D модели D8.7L16, агрегатированным с автоматической коробкой передач Allison 3000, может развивать максимальную скорость 105 км/ч, запас хода – 600 км.

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Страны
Афганистан
Ирак
Саудовская Аравия
США
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