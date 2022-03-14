Россия созывает СБ ООН по биологическим лабораториям США на Украине - заместитель постпреда РФ

Нью-Йорк (ООН). 11 марта. ИНТЕРФАКС - Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Россия выступила с инициативой созыва заседания СБ ООН в связи с деятельностью американских биологических лабораторий на Украине.

Он написал в своем твиттере, что Россия "запросила на 11 марта проведение заседания в Совете Безопасности ООН для обсуждения военно-биологической деятельности США на территории Украины".

Официальный представитель американского госдепа Нед Прайс, заявил на брифинге, что США "не имеют, и не руководят биологическими лабораториями на Украине", их деятельность ограничивалась "оказанием помощи Украине по вопросам безопасности ее лабораторий".

Однако ранее на слушаниях в сенате заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила, что Соединенные Штаты обеспокоены тем, что Россия в ходе проводимой спецоперации может получить доступ к материалам размещенных на Украине американских биологических лабораторий.

"На Украине есть объекты для проведения биологических исследований, на самом деле, мы сейчас весьма обеспокоены тем, что российские силы могут попытаться получить контроль над ними", - сказала она.

Нуланд отметила, что Соединенные Штаты "работают с украинцами над тем, как можно предотвратить попадание любых материалов, касающихся этих исследований, в руки российских войск".

Ранее Минобороны России заявило, что на территории Украины в рамках совместных программ с Пентагоном действуют 30 биолабораторий, которые работали с возбудителями опасных инфекций.

По сообщению министерства, биолаборатории США на Украине могли использоваться для разработки биологических материалов, способных избирательно поражать различные этнические группы.

"С высокой долей вероятности можно говорить о том, что одной из задач США и их союзников является создание биоагентов, способных избирательно поражать различные этнические группы населения", - сказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов.

Он сказал, что Минобороны России продолжает изучать материалы о реализации военно-биологических программ США и их союзников по блоку НАТО на территории Украины.