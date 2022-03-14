Войти
Интерфакс-АВН

Россия созывает СБ ООН по биологическим лабораториям США на Украине - заместитель постпреда РФ

278
0
0
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Источник изображения: © AP Photo / Seth Wenig

Нью-Йорк (ООН). 11 марта. ИНТЕРФАКС - Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Россия выступила с инициативой созыва заседания СБ ООН в связи с деятельностью американских биологических лабораторий на Украине.

Он написал в своем твиттере, что Россия "запросила на 11 марта проведение заседания в Совете Безопасности ООН для обсуждения военно-биологической деятельности США на территории Украины".

Официальный представитель американского госдепа Нед Прайс, заявил на брифинге, что США "не имеют, и не руководят биологическими лабораториями на Украине", их деятельность ограничивалась "оказанием помощи Украине по вопросам безопасности ее лабораторий".

Однако ранее на слушаниях в сенате заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила, что Соединенные Штаты обеспокоены тем, что Россия в ходе проводимой спецоперации может получить доступ к материалам размещенных на Украине американских биологических лабораторий.

"На Украине есть объекты для проведения биологических исследований, на самом деле, мы сейчас весьма обеспокоены тем, что российские силы могут попытаться получить контроль над ними", - сказала она.

Нуланд отметила, что Соединенные Штаты "работают с украинцами над тем, как можно предотвратить попадание любых материалов, касающихся этих исследований, в руки российских войск".

Ранее Минобороны России заявило, что на территории Украины в рамках совместных программ с Пентагоном действуют 30 биолабораторий, которые работали с возбудителями опасных инфекций.

По сообщению министерства, биолаборатории США на Украине могли использоваться для разработки биологических материалов, способных избирательно поражать различные этнические группы.

"С высокой долей вероятности можно говорить о том, что одной из задач США и их союзников является создание биоагентов, способных избирательно поражать различные этнические группы населения", - сказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов.

Он сказал, что Минобороны России продолжает изучать материалы о реализации военно-биологических программ США и их союзников по блоку НАТО на территории Украины.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Компании
Минoбороны РФ
ООН
Проекты
NATO
ЯО
Похожие новости
22.12.2021
Владимир Путин выступил на расширенном заседании коллегии Минобороны
24.06.2021
Военные РФ развернули британский эсминец от госграницы в Черном море
30.11.2017
Оружие судного дня: какого размера "ядерный зонтик" стран мира
26.01.2015
Жесткий стиль "исключительно оборонительной" доктрины
05.03.2014
Право на удар
26.12.2011
Приключения дозвуковых крылатых ракет в Незалежной
09.06.2010
Первый удар и гарантии безопасности
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.03 09:38
  • 14
Влияние санкций на российскую промышленность полупроводников
  • 14.03 08:38
  • 19573
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 14.03 06:13
  • 1
Шойгу оценил ход спецоперации: Все по плану
  • 14.03 01:53
  • 1
В США испытали комплекс THAAD с ракетой Patriot
  • 13.03 15:28
  • 9
Южная Корея и США обсудили санкции против РФ
  • 13.03 12:43
  • 2
Рогозин считает нужным запретить органам власти РФ покупать космические снимки за рубежом
  • 13.03 04:29
  • 1
Командование ВСУ начало вооружать солдат советскими пулеметами ДП-27
  • 13.03 04:12
  • 3
Как будет разбита украинская армия
  • 13.03 03:47
  • 1
Военнослужащие ЗВО приступили к прохождению курсов выживания в Нижегородской области
  • 12.03 16:45
  • 3
Госдеп заявляет, что США "не владеют и не управляют" химическими или биологическими лабораториями на Украине
  • 12.03 13:40
  • 111
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 12.03 12:09
  • 1
Формальный ввод в строй первой очереди Восточного переносится из-за выявленных недостатков
  • 12.03 12:00
  • 2
Сроки работы над импортозамещенным самолетом SSJ сократят
  • 12.03 11:52
  • 1
Поставки скандинавскими странами противотанковых гранатометов на Украину
  • 12.03 11:12
  • 1
Лучший украинский танк "Оплот-У" уже никогда не будет выпускаться серийно