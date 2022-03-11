Войти
Интерфакс-АВН

Минобороны РФ сообщило, что согласилось на проезд ремонтной бригады к поврежденным линиям электропередач в район ЧАЭС

115
0
0
Колонны российских войск входят на территорию Украины в районе Чернобыльской зоны отчуждения с территории Белоруссии
Колонны российских войск входят на территорию Украины в районе Чернобыльской зоны отчуждения с территории Белоруссии.
Источник изображения: bmpd.livejournal.com

Москва. 10 марта. ИНТЕРФАКС - Российские военные заявили, что согласились на проезд украинской ремонтной бригады к поврежденной линии электропередач в район Чернобыльской атомной станции.

"Полностью понимая масштабы гуманитарной катастрофы в блокированных населенных пунктах мы согласились и с дополнительными маршрутами, предложенными украинской стороной. Это коридоры из города Тростянец и поселка Краснополье Сумской области в Полтавском направлении, а также из города Коростеня Житомирской области в район Чернобыльской атомной электростанции для проезда ремонтной бригады к поврежденной националистами линии электропередач", - сказал в четверг на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

9 марта Минобороны России сообщило, что украинские националисты нанесли удар по электросетевым объектам, обеспечивающим энергоснабжение Чернобыльской АЭС.

"Я с великим сожалением должен отметить, что украинские националисты пошли на очередную провокацию, провокацию крайне опасную. Они нанесли удар по подстанции и линиям электропередачи, питающим Чернобыльскую атомную электростанцию. Российскими специалистами приняты оперативные меры по переходу на резервные дизель-генераторные источники питания", - сказал замглавы Минобороны РФ Николай Панков.

"В настоящее время украинская сторона всячески уклоняется от организации каких-либо ремонтно-восстановительных работ. По нашему мнению, это еще раз подтверждает абсолютно целенаправленный и провокационный характер действий националистов", - заявил Панков 9 марта.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило 9 марта, что Украина проинформировала об обесточивании Чернобыльской АЭС, агентство не видит в этом влияния на безопасность, сообщало Associated Press.

По его данным, МАГАТЭ признало, что обесточивание АЭС нарушает "ключевой принцип безопасности по обеспечению бесперебойного энергоснабжения", однако "в данном случае МАГАТЭ не видит критически важного влияния на безопасность".

"Укрэнерго" заявило об обесточивании Чернобыльской АЭС.

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявлял, что российские военные взяли под контроль Чернобыльскую АЭС 24 февраля.

10 марта Минэнерго Белоруссии сообщило, что обеспечило возможность подачи электроэнергии на Чернобыльскую АЭС (ЧАЭС), но подача электроэнергии еще не начата.

Как сообщалось, белорусский президент Александр Лукашенко 10 марта заявил, что Белоруссия в срочном порядке восстановит законсервированную линию электропередачи на ЧАЭС и обеспечит ее энергоснабжение.

Минэнерго Белоруссии в свою очередь заявило, что подача электроэнергии на ЧАЭС может быть обеспечена в максимально короткие сроки.

Ранее белорусский президент сообщил, что обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным ситуацию на Чернобыльской АЭС, поручил белорусским специалистам обеспечить энергоснабжение атомной станции.

ЧАЭС расположена на Украине вблизи города Припять в 18 км от города Чернобыль, в 16 км от границы с Белоруссией и в 110 км от Киева. Авария на ЧАЭС произошла 26 апреля 1986 года. Взрывом был разрушен 4-й энергоблок, в атмосферу выбросило большое количество радиоактивных веществ. В ликвидации последствий аварии приняли участие более 600 тыс. человек.

ЧАЭС была окончательно закрыта 15 декабря 2000 года. Вокруг станции установлена 30-километровая "зона отчуждения".

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине.

1 марта министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что "группировка Вооружённых сил Российской Федерации продолжит проведение специальной военной операции до достижения поставленных целей".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Украина
Продукция
Краснополь
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Конашенков Игорь
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Проекты
ЯО
Похожие новости
03.03.2022
Сергей Шойгу: ВС РФ продолжат спецоперацию до достижения поставленных целей
19.10.2021
Роль и место новых высокоманевренных соединений в Вооруженных силах Беларуси
04.06.2021
Почему Россия резко отреагировала на учения Sea Breeze 2021
27.11.2017
Минск продолжает оправдываться, у Москвы "всё под контролем"
15.12.2014
Под прицелом небесных «киллеров»: почему Америка испугалась русских «медведей» и «лебедей»
22.09.2014
Новые рубежи обороны Крыма
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.03 16:12
  • 19545
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 13.03 15:28
  • 9
Южная Корея и США обсудили санкции против РФ
  • 13.03 12:43
  • 2
Рогозин считает нужным запретить органам власти РФ покупать космические снимки за рубежом
  • 13.03 04:32
  • 12
Влияние санкций на российскую промышленность полупроводников
  • 13.03 04:29
  • 1
Командование ВСУ начало вооружать солдат советскими пулеметами ДП-27
  • 13.03 04:12
  • 3
Как будет разбита украинская армия
  • 13.03 03:47
  • 1
Военнослужащие ЗВО приступили к прохождению курсов выживания в Нижегородской области
  • 12.03 16:45
  • 3
Госдеп заявляет, что США "не владеют и не управляют" химическими или биологическими лабораториями на Украине
  • 12.03 13:40
  • 111
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 12.03 12:09
  • 1
Формальный ввод в строй первой очереди Восточного переносится из-за выявленных недостатков
  • 12.03 12:00
  • 2
Сроки работы над импортозамещенным самолетом SSJ сократят
  • 12.03 11:52
  • 1
Поставки скандинавскими странами противотанковых гранатометов на Украину
  • 12.03 11:12
  • 1
Лучший украинский танк "Оплот-У" уже никогда не будет выпускаться серийно
  • 12.03 01:11
  • 2
"Ростех" сможет выполнять гособоронзаказ и производить товары первой необходимости - Чемезов
  • 11.03 13:15
  • 16
Украина получила от США и других стран 17000 противотанковых средств за шесть дней