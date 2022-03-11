Минобороны РФ сообщило, что согласилось на проезд ремонтной бригады к поврежденным линиям электропередач в район ЧАЭС

Колонны российских войск входят на территорию Украины в районе Чернобыльской зоны отчуждения с территории Белоруссии.

Москва. 10 марта. ИНТЕРФАКС - Российские военные заявили, что согласились на проезд украинской ремонтной бригады к поврежденной линии электропередач в район Чернобыльской атомной станции.

"Полностью понимая масштабы гуманитарной катастрофы в блокированных населенных пунктах мы согласились и с дополнительными маршрутами, предложенными украинской стороной. Это коридоры из города Тростянец и поселка Краснополье Сумской области в Полтавском направлении, а также из города Коростеня Житомирской области в район Чернобыльской атомной электростанции для проезда ремонтной бригады к поврежденной националистами линии электропередач", - сказал в четверг на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

9 марта Минобороны России сообщило, что украинские националисты нанесли удар по электросетевым объектам, обеспечивающим энергоснабжение Чернобыльской АЭС.

"Я с великим сожалением должен отметить, что украинские националисты пошли на очередную провокацию, провокацию крайне опасную. Они нанесли удар по подстанции и линиям электропередачи, питающим Чернобыльскую атомную электростанцию. Российскими специалистами приняты оперативные меры по переходу на резервные дизель-генераторные источники питания", - сказал замглавы Минобороны РФ Николай Панков.

"В настоящее время украинская сторона всячески уклоняется от организации каких-либо ремонтно-восстановительных работ. По нашему мнению, это еще раз подтверждает абсолютно целенаправленный и провокационный характер действий националистов", - заявил Панков 9 марта.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило 9 марта, что Украина проинформировала об обесточивании Чернобыльской АЭС, агентство не видит в этом влияния на безопасность, сообщало Associated Press.

По его данным, МАГАТЭ признало, что обесточивание АЭС нарушает "ключевой принцип безопасности по обеспечению бесперебойного энергоснабжения", однако "в данном случае МАГАТЭ не видит критически важного влияния на безопасность".

"Укрэнерго" заявило об обесточивании Чернобыльской АЭС.

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявлял, что российские военные взяли под контроль Чернобыльскую АЭС 24 февраля.

10 марта Минэнерго Белоруссии сообщило, что обеспечило возможность подачи электроэнергии на Чернобыльскую АЭС (ЧАЭС), но подача электроэнергии еще не начата.

Как сообщалось, белорусский президент Александр Лукашенко 10 марта заявил, что Белоруссия в срочном порядке восстановит законсервированную линию электропередачи на ЧАЭС и обеспечит ее энергоснабжение.

Минэнерго Белоруссии в свою очередь заявило, что подача электроэнергии на ЧАЭС может быть обеспечена в максимально короткие сроки.

Ранее белорусский президент сообщил, что обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным ситуацию на Чернобыльской АЭС, поручил белорусским специалистам обеспечить энергоснабжение атомной станции.

ЧАЭС расположена на Украине вблизи города Припять в 18 км от города Чернобыль, в 16 км от границы с Белоруссией и в 110 км от Киева. Авария на ЧАЭС произошла 26 апреля 1986 года. Взрывом был разрушен 4-й энергоблок, в атмосферу выбросило большое количество радиоактивных веществ. В ликвидации последствий аварии приняли участие более 600 тыс. человек.

ЧАЭС была окончательно закрыта 15 декабря 2000 года. Вокруг станции установлена 30-километровая "зона отчуждения".

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине.

1 марта министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что "группировка Вооружённых сил Российской Федерации продолжит проведение специальной военной операции до достижения поставленных целей".