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Военно-промышленный курьер

«Санкции дали нам шанс на собственное развитие» - Чемезов

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Источник изображения: vpk-news.ru

Генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов встретился с сотрудниками Госкорпорации в головном офисе в Москве. Темой встречи стали санкции и работа компании в новых условиях.

По словам Чемезова, введенные ограничения в отношении нашей страны требуют скорректировать работу Госкорпорации для успешного решения задач, стоящих перед ней. В частности, фокус сместится на производство товаров и услуг, необходимых стране именно сейчас.

«Мы сделали серьезное перевооружение нашей промышленности, была проведена глубокая модернизация, закуплены новые современные станки. Это дает нам возможность успешно выполнять гособоронзаказ, а он у нас немаленький, практически 40% всего объема гособоронзаказа выполняется на наших предприятиях. Поэтому мы должны сделать все, чтобы обеспечить обороноспособность нашей армии и нашего государства. Мы пересмотрим цели и задачи Корпорации, фокус будет направлен на товары и услуги самой первой необходимости, которые сегодня жизненно необходимы», – подчеркнул глава Ростеха. 

Рассматривая ситуацию в целом, Сергей Чемезов отметил, что хотя санкции достаточно серьезны, введенные ограничения можно рассматривать как стимул для замещения импорта и за последние годы Госкорпорация уже сделала серьезные шаги в этом направлении.

«Все время Россия боролась с различными санкциями, врагами, которые ее окружали, и всегда выходила победительницей. Я думаю, что и сейчас это будет сделано. Начиная с 2014 года те санкции, которые были объявлены, дали нам шанс на собственное развитие. Посмотрите, что сегодня нами уже сделано. Многое то, что ранее закупалось за границей, производится у нас», – подчеркнул глава Ростеха.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Ростех
Персоны
Чемезов Сергей
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