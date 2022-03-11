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Военно-промышленный курьер

Санкции против России были бы введены в любом случае - Путин

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Источник изображения: vpk-news.ru

Президент РФ Владимир Путин убежден, что антироссийские санкции были бы введены Западом в любом случае.

Такое мнение он высказал, подводя итог совещанию с членами правительства.

«Нисколько не сомневаюсь в том, что эти санкции все равно бы вводились так или иначе, как они вводились на протяжении многих-многих последних лет», - заявил он.

Путин обратил внимание на то, что после развала Советского Союза многие ограничения и так называемые кокомовские списки (КОКОМ - Координационный комитет по экспортному контролю, международная организация, созданная в 1949 году для многостороннего контроля над экспортом в СССР и другие соцстраны) не прекратили свое действие и были «унаследованы» Россией, пишет ТАСС. 

«Только с удовольствием все брали деньги в оплату прежних кредитов, которые брали все республики Советского Союза в советский период», - заметил он.

Президент подчеркнул, что в настоящий момент санкционное давление носит комплексный характер и создает для России определенные проблемы и трудности. 

«Мы также, как преодолевали эти проблемы и трудности в предыдущие годы, преодолеем их и сейчас», - заключил Путин.

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Кредитование
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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