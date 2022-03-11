Global Times: Америка – главная виновница происходящего на Украине

Global Times (Китай): глава МИД КНР разоблачает клеветнические заявления Запада о Китае в связи с кризисом на Украине

Авторы статьи Global Times, ссылаясь на заявления главы МИД КНР Вана И, развенчивают мифы западной пропаганды о ситуации на Украине. Именно Америка – виновница украинского кризиса, уверены они, и у нее не получится переложить эту вину на другие страны.

Напряженность ситуации на Украине растет с февраля. Некоторые западные политики и СМИ, особенно американские, продолжают клеветать на Китай, распространяя ложную информацию об украинском кризисе. В понедельник 7 марта во время пресс-конференции на полях двух сессий Генассамблеи ООН член Госсовета и министр иностранных дел Китая Ван И выступил против "ловушек", расставленных Западом в связи с ситуацией на Украине.

Ловушка первая: ложное обвинение в том, что Китай заранее знал о планах России.

Эта риторика вбивает клин между Китаем и Россией.

Россия – независимая большая держава. У нее есть собственные стратегические взгляды и интересы относительно своих решений о действиях за границей. Как выразился Ван И, чтобы образовался метр льда, требуется не один холодный день, а причины сегодняшней ситуации на Украине весьма сложны.

За последние 30 лет США пять раз осуществляли расширение НАТО на восток, несмотря на сильное противодействие со стороны России. Когда президент Украины Владимир Зеленский посетил США в августе 2021 года, госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон будет продолжать поддерживать Украину в деле "защиты от российской агрессии". Однако после эскалации конфликта между Россией и Украиной именно Америка стала в нем главным закулисным игроком.

Ловушка вторая: клевета на Китай за то, что он якобы закрывает глаза на ухудшение ситуации на Украине.

Китай всегда прилагал усилия, чтобы охладить эту ситуацию.

На пресс-конференции Ван И вновь заявил, что международное сообщество должно сейчас сосредоточиться на двух основных вопросах. Во-первых, способствовать миру и переговорам между сторонами. Во-вторых, предотвратить крупномасштабный гуманитарный кризис. Министр сообщил, что Общество Красного Креста Китая вскоре направит на Украину экстренную помощь.

Китай по-своему помогает урегулировать украинский кризис мирным путем. Однако СМИ и политики в некоторых странах все еще находят ситуацию на Украине недостаточно критичной. Они продолжают оказывать давление на другие страны, нагнетая обстановку.

Ловушка третья: заявления о том, что Китай поддерживает специальную военную операцию России.

Менталитет времен холодной войны по разделению стран на "друзей и врагов", а также западный подход к сколачиванию так называемых "альянсов" неприменимы к китайско-российским отношениям.

Ван И подчеркнул на пресс-конференции, что Китай занял объективную и беспристрастную позицию. Мы самостоятельно оцениваем ситуацию и разъясняем свою позицию, исходя из существа вопроса.

Необходимо уважать и поддерживать суверенитет и территориальную целостность всех стран, а также совместно отстаивать цели и принципы Устава ООН. Китай последовательно придерживается этого принципа и считает его основной нормой, регулирующей международные отношения, которую должны соблюдать все страны мира.

Ловушка четвертая: заявления о том, что Китай рад ухудшению отношений между Россией и Украиной.

Некоторые американские политики и СМИ пытаются выставить Китай противником мира и развития во всем мире. На самом деле Китай в нынешнем кризисе всегда подчеркивал свою надежду на деэскалацию ситуации, обеспечение безопасности жизни и имущества гражданских лиц и предотвращение крупномасштабного гуманитарного кризиса. Как предупредил Ван И на пресс-конференции, "для решения сложных вопросов необходимо проявлять хладнокровие и рациональный ум, а не подливать масла в огонь, что только накаляет ситуацию".

Ловушка пятая: заявления о том, что Китаю нет дела до прав человека на Украине или жизни украинцев.

Ван И предложил на пресс-конференции инициативу из шести пунктов по предотвращению крупномасштабного гуманитарного кризиса на Украине. Во-первых, обеспечить, чтобы в гуманитарных операциях здесь соблюдались принципы нейтралитета и беспристрастности и исключалась политизация гуманитарных вопросов. Во-вторых, уделить все внимание перемещенным лицам на самой Украине и вне ее и предоставить им надлежащее убежище. В-третьих, обеспечить защиту мирных жителей и предотвратить дальнейшее расползание гуманитарной катастрофы на Украине. В-четвертых, обеспечить безопасную и бесперебойную деятельность по оказанию гуманитарной помощи, включая обеспечение быстрого, безопасного и беспрепятственного доступа гуманитарных сил и средств… и так далее. Китай готов приложить усилия для преодоления гуманитарного кризиса, а Китайский Красный Крест в кратчайшие сроки предоставит Украине партию экстренной гуманитарной помощи. Это можно рассматривать как наиболее прагматичный, рациональный и справедливый гуманитарный план.

Ловушка шестая: инсинуации о том, что Китай воспользуется ситуацией на Украине, чтобы "воссоединиться" с Тайванем.

На пресс-конференции Ван И подчеркнул, что "тайваньский вопрос и украинский вопрос различны по своей природе и вообще несопоставимы. Самое главное, что Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая, а тайваньский вопрос является полностью внутренним делом Китая".

Есть те, кто подчеркивает принцип суверенитета вокруг Украины, не признавая при этом суверенитет и территориальную целостность Китая в вопросе Тайваня. Решимость и твердая воля китайского народа к защите национального суверенитета и территориальной целостности непоколебимы. Мир на острове зависит от мирного развития отношений по обе стороны пролива.

Ловушка седьмая: спекуляции вокруг того, что Китай и Россия намерены "объединиться", чтобы разрушить мировой порядок.

Некоторые политики и СМИ США расставили эту политическую ловушку, которая представляет собой полное отрицание истинного характера китайско-российских отношений. На пресс-конференции Ван И снова дал понять, что Китай и Россия являются постоянными членами Совета Безопасности ООН, важными друг для друга соседями и стратегическими партнерами. Совместное заявление Китая и России о международных отношениях в новую эпоху и глобальном устойчивом развитии направляет всему миру недвусмысленный сигнал о том, что Китай и Россия совместно выступают против попыток реанимировать мировоззрение времен холодной войны или спровоцировать идеологическую конфронтацию и выступают за дальнейшую демократизацию международных отношений, а также соблюдение принципов Устава ООН.

Ловушка восьмая: клевета о том, что Китай оказывает военную помощь обеим сторонам в российско-украинском конфликте.

Подобные заявления некоторых американских политиков и СМИ демонстрируют скудость их мышления. В первые дни Первой и Второй мировых войн США получали огромную прибыль от продажи оружия сторонам, участвующим в войнах.

В отличие от США, которые предоставили Украине большое количество военной техники, Китай не станет предоставлять оружие ни одной из сторон.

Китайское правительство неоднократно подчеркивало, что китайско-российские отношения основаны на отказе от союзов, они лишены конфронтационных намерений и целей напасть на какую-либо третью сторону. На пресс-конференции Ван И еще раз повторил этот тезис.

Ловушка девятая: спекуляции о том, что Китай "прекратит" торговлю с Россией или Украиной.

Это гипотетическое представление о каких-то "китайских санкциях". Правда состоит в том, что Китай всегда выступал против любых незаконных односторонних санкций. Санкции никогда не могут быть принципиальным и эффективным способом решения проблем, а лишь создают дополнительные трудности в экономики и жизни людей соответствующих стран и еще больше усугубляют раскол и конфронтацию.

Россия и Украина являются важными странами с точки зрения китайского мега-проекта "Один пояс – один путь". Торговля и сотрудничество между Китаем и этими двумя странами никогда не прекратятся. Наоборот, при наличии разногласий следует прилагать больше усилий, чтобы использовать больше возможностей для поощрения дружеской взаимопомощи. На пресс-конференции Ван И выразил благодарность правительствам и общественности многих стран, в том числе правительству России и Украины, за поддержку в эвакуации граждан Китая из зоны кризиса.

Ловушка десятая: попытки обеления США за "смягчение" украинского кризиса.

Такие попытки никак не могут обмануть мир. США пытаются переложить вину за ухудшение ситуации на Украине на других, как будто все происходящее не имеет никакого отношения к Америке и как будто США – "хорошие парни", а ответственность за ситуацию должны нести другие страны. По сути, как раз США являются виновниками украинского кризиса. Как сказал Ван И на пресс-конференции, чтобы сохранить свой гегемонистский статус, некоторые большие державы вернулись к менталитету холодной войны и создали множественную конфронтацию, что еще больше усугубило хаос и раскол и сделало уже неспокойный мир еще более сложным.

Авторы:

Ван Вень (Wang Wen) — декан института финансовых исследований "Чунъян" Китайского Народного университета (RDCY).

Сюй Тяньци (Xu Tianqi) — младший научный сотрудник RDCY.