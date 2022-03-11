Войти
Военно-промышленный курьер

«Бой идет за право России быть на политической карте мира» - Лавров

497
0
+1
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

Россия прекращает участие в Совете Европы, поскольку НАТО и ЕС превращают эту организацию в очередную площадку «для заклинаний о западном превосходстве и самолюбования», заявили в МИД РФ.

В ведомстве отметили, что Москва не намерена мириться с подрывными действиями коллективного Запада. Пусть наслаждаются общением друг с другом — без России, заключили в министерстве.

По итогам встречи со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой глава российского МИД Сергей Лавров, говоря об истерии Запада по поводу якобы планов РФ вторгнуться в Европу, заметил, что подобными афоризмами славится его британская коллега Лиз Трасс.

«На эту тему говорила моя коллега новая Лиз Трасс. Она заявила, что «если Путин не проиграет на Украине, то амбициям Путина не будет предела и следующей целью будет Прибалтика и Молдова». Когда она пророчит на Прибалтику и Польшу, это вполне достойно английской культуры, политики, дипломатии, потому что точно также англичане написали фейковое «завещание Петра I», это вполне в этом же духе», — сказал он.

Лавров заявил, что не верит в возможность ядерной войны между Россией и Западом.

«Ядерную тему поднимают исключительно западные партнёры, в первую очередь натовцы», — цитирует его RT.

Россия больше не будет зависеть от западных компаний и сделает так, чтобы «никакой дядя Сэм» не мог принимать решения по разрушению российской экономики, сказал Сергей Лавров.

Глава МИД России Сергей Лавров оценил реакцию Запада на спецоперацию РФ на Украине.

«Сейчас, конечно, реакция Запада на наши действия — такая совершенно остервенелая, я бы сказал… показывает, что бой идёт не на жизнь, а на смерть за право России быть на политической карте мира при полном уважении своих законных интересов», — сказал он.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Молдавия
Польша
Россия
Украина
Персоны
Лавров Сергей
Путин Владимир
Проекты
NATO
Евросоюз
Ядерный щит
Похожие новости
06.08.2021
Дмитрий Кулеба заклинает: Украина — это часть Запада (Foreign Affairs, США)
18.05.2021
«Сдерживание России» основано на обмане и подтасовках
26.12.2016
Дмитрий Рогозин: Базу на Луне планируем построить к 2030 году
18.10.2016
Невероятные сценарии "горячей" войны (Limes, Италия)
11.07.2016
НАТО стала более бюрократической (Latvijas Avize, Латвия)
21.04.2014
Украина и американская ПРО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.03 11:33
  • 19382
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 11.03 11:16
  • 1
Как будет разбита украинская армия
  • 11.03 08:58
  • 14
Украина получила от США и других стран 17000 противотанковых средств за шесть дней
  • 11.03 03:23
  • 10
Влияние санкций на российскую промышленность полупроводников
  • 11.03 00:04
  • 1
МО РФ: Уничтожены 90% зенитных ракетных комплексов Украины
  • 10.03 14:54
  • 1
«США дали понять, что не готовы наращивать эскалацию по ядерному вопросу»
  • 10.03 14:30
  • 1
Сроки работы над импортозамещенным самолетом SSJ сократят
  • 10.03 14:27
  • 1
Зеленский заявил о готовности обсуждать с Россией статус Крыма и Донбасса
  • 10.03 14:17
  • 7
Южная Корея и США обсудили санкции против РФ
  • 10.03 10:59
  • 3
Введены наказания за распространение фейков о Российской армии
  • 09.03 23:24
  • 3
ВСМПО-АВИСМА переориентирует свою сбытовую политику на другие рынки
  • 09.03 18:26
  • 12
Кто или что 2 марта погубило румынских военных пилотов вблизи Одессы, у которой идут бои?
  • 09.03 15:45
  • 1
Российские военные сообщили об учениях с противокорабельными комплексами "Бастион" на фоне захода в Балтийское море эсминцев США
  • 09.03 15:24
  • 1
СМИ: Иран вывел спутник на околоземную орбиту
  • 09.03 10:52
  • 36
Поставки процессоров «Байкал» и «Эльбрус» Тайванем полностью прекращены