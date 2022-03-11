«Бой идет за право России быть на политической карте мира» - Лавров

Россия прекращает участие в Совете Европы, поскольку НАТО и ЕС превращают эту организацию в очередную площадку «для заклинаний о западном превосходстве и самолюбования», заявили в МИД РФ.

В ведомстве отметили, что Москва не намерена мириться с подрывными действиями коллективного Запада. Пусть наслаждаются общением друг с другом — без России, заключили в министерстве.

По итогам встречи со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой глава российского МИД Сергей Лавров, говоря об истерии Запада по поводу якобы планов РФ вторгнуться в Европу, заметил, что подобными афоризмами славится его британская коллега Лиз Трасс.

«На эту тему говорила моя коллега новая Лиз Трасс. Она заявила, что «если Путин не проиграет на Украине, то амбициям Путина не будет предела и следующей целью будет Прибалтика и Молдова». Когда она пророчит на Прибалтику и Польшу, это вполне достойно английской культуры, политики, дипломатии, потому что точно также англичане написали фейковое «завещание Петра I», это вполне в этом же духе», — сказал он.

Лавров заявил, что не верит в возможность ядерной войны между Россией и Западом.

«Ядерную тему поднимают исключительно западные партнёры, в первую очередь натовцы», — цитирует его RT.

Россия больше не будет зависеть от западных компаний и сделает так, чтобы «никакой дядя Сэм» не мог принимать решения по разрушению российской экономики, сказал Сергей Лавров.

Глава МИД России Сергей Лавров оценил реакцию Запада на спецоперацию РФ на Украине.

«Сейчас, конечно, реакция Запада на наши действия — такая совершенно остервенелая, я бы сказал… показывает, что бой идёт не на жизнь, а на смерть за право России быть на политической карте мира при полном уважении своих законных интересов», — сказал он.