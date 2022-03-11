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ЦАМТО

В филиале ПАО "Ил" – ВАСО вводится в действие новая отечественная линия гальванической обработки деталей

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Цех ОАО "ВАСО"
Цех финальной сборки ОАО "ВАСО".
Источник изображения: ОАК

ЦАМТО, 10 марта. На заготовительно-штамповочном производстве филиала ПАО "Ил" – ВАСО (в составе ОАК Госкорпорации Ростех) завершена установка уникальной многофункциональной автоматизированной линии цинкования, кадмирования и фосфатирования.

Новая линия полностью закроет потребность предприятия в оцинкованных, кадмированных и фосфатированных авиационных деталях.

Линия целиком автоматическая и исключает ручной труд, что значительно повышает качество нанесенного покрытия. Здесь детали проходят весь технологический цикл – от операции обезжиривания до нанесения окончательных покрытий.

По словам директора по производству филиала ПАО "Ил" – ВАСО Евгения Гришина, новая линия позволяет наносить на изделия гальваническое покрытие, в том числе и готовить их под покраску. Такое покрытие существенно увеличивает срок службы деталей. "Это винты механизации и крыла, механизмы выпуска закрылков и предкрылков. В том числе, и крупноразмерные изделия – свыше 2 метров в длину", – рассказал Е.Гришин.

Новое оборудование отечественного производства соответствует всем требованиям промышленной безопасности. Здесь применены современные методы приточных вытяжных вентиляций, установлены дополнительные очистные скруббера (устройства, обеспечивающие очистку воздуха, выходящего с парами от гальванических ванны).

Линия установлена в рамках модернизации производства по федеральной целевой программе.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".

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