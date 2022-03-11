Летучих мышей на Украине заражали коронавирусом - Конашенков

В биологических лабораториях на территории Украины проводились эксперименты с образцами коронавируса летучих мышей.

Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«В созданных и финансируемых на Украине биолабораториях, как показывают документы, проводились эксперименты с образцами коронавируса летучих мышей», — рассказал он.

Также Конашенков сообщил, что целью финансируемых Пентагоном биологических исследований на Украине было создание механизма скрытого распространения смертоносных патогенов.

RT пишет, что в Минобороны РФ ранее заявили, что более 30 лабораторий во Львове, Харькове и Полтаве проводили работы с опасными возбудителями инфекций в рамках военно-биологической программы под руководством США.