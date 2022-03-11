Войти
Военно-промышленный курьер

Летучих мышей на Украине заражали коронавирусом - Конашенков

443
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

В биологических лабораториях на территории Украины проводились эксперименты с образцами коронавируса летучих мышей.

Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«В созданных и финансируемых на Украине биолабораториях, как показывают документы, проводились эксперименты с образцами коронавируса летучих мышей», — рассказал он.

Также Конашенков сообщил, что целью финансируемых Пентагоном биологических исследований на Украине было создание механизма скрытого распространения смертоносных патогенов.

RT пишет, что в Минобороны РФ ранее заявили, что более 30 лабораторий во Львове, Харькове и Полтаве проводили работы с опасными возбудителями инфекций в рамках военно-биологической программы под руководством США.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Конашенков Игорь
Похожие новости
10.03.2022
США создавали на Украине чудовищную угрозу России
03.03.2022
В Минобороны рассказали о героизме российских танкистов в ходе спецоперации
03.03.2022
Перекрытие выхода к Азовскому морю и переговоры 2 марта. Шестой день операции на Украине
28.02.2022
По всем направлениям: после короткой паузы войска возобновили продвижение на Украине
01.07.2021
Обозреватель (Украина): страшный сон Кремля. Что нужно знать об учениях Sea Breeze-2021 и зачем они Украине
28.06.2021
"Кошки-мышки с Россией могут привести к войне": британский Генштаб об инциденте с эсминцем
30.10.2015
Расследование РБК: сколько тратит Россия на войну в Сирии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.03 11:33
  • 19382
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 11.03 11:16
  • 1
Как будет разбита украинская армия
  • 11.03 08:58
  • 14
Украина получила от США и других стран 17000 противотанковых средств за шесть дней
  • 11.03 03:23
  • 10
Влияние санкций на российскую промышленность полупроводников
  • 11.03 00:04
  • 1
МО РФ: Уничтожены 90% зенитных ракетных комплексов Украины
  • 10.03 14:54
  • 1
«США дали понять, что не готовы наращивать эскалацию по ядерному вопросу»
  • 10.03 14:30
  • 1
Сроки работы над импортозамещенным самолетом SSJ сократят
  • 10.03 14:27
  • 1
Зеленский заявил о готовности обсуждать с Россией статус Крыма и Донбасса
  • 10.03 14:17
  • 7
Южная Корея и США обсудили санкции против РФ
  • 10.03 10:59
  • 3
Введены наказания за распространение фейков о Российской армии
  • 09.03 23:24
  • 3
ВСМПО-АВИСМА переориентирует свою сбытовую политику на другие рынки
  • 09.03 18:26
  • 12
Кто или что 2 марта погубило румынских военных пилотов вблизи Одессы, у которой идут бои?
  • 09.03 15:45
  • 1
Российские военные сообщили об учениях с противокорабельными комплексами "Бастион" на фоне захода в Балтийское море эсминцев США
  • 09.03 15:24
  • 1
СМИ: Иран вывел спутник на околоземную орбиту
  • 09.03 10:52
  • 36
Поставки процессоров «Байкал» и «Эльбрус» Тайванем полностью прекращены