"Ростех" сможет выполнять гособоронзаказ и производить товары первой необходимости - Чемезов

Москва. 10 марта. ИНТЕРФАКС - Глубокая модернизация предприятий "Ростеха" позволяет успешно выполнять гособоронзаказ и производить жизненно необходимую продукцию, заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

"Мы сделали серьезное перевооружение нашей промышленности, была проведена глубокая модернизация, закуплены новые современные станки. Это дает нам возможность успешно выполнять гособоронзаказ", - сказал Чемезов на встрече с коллективом госкорпорации, кадры которой имеются в распоряжении "Интерфакса".

Он отметил, что практически 40% всего объема гособоронзаказа выполняется на предприятиях "Ростеха".

"Поэтому мы должны сделать все, чтобы обеспечить обороноспособность нашей армии и нашего государства", - подчеркнул глава госкорпорации.

Кроме того, Чемезов заявил, что цели и задачи госкорпорации будут пересмотрены - "фокус будет направлен на товары и услуги самой первой необходимости, которые сегодня жизненно необходимы [стране]".

Глава "Ростеха" заверил сотрудников, что все социальные обязательства перед ними будут выполнены: "И заработная плата будет всегда выплачиваться и всё, что было ранее нами обещано, будет выполнено".

Госкорпорация "Ростех" - одна из крупнейших промышленных компаний России, она объединяет более 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности - создание вооружений и военной техники, авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии. В периметр Ростеха входят ОАК, "Вертолёты России", ОДК, "Уралвагонзавод", "Швабе", концерн "Калашников" и другие предприятия.