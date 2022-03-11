КНДР планирует запустить серию спутников для контроля за военной деятельностью США в регионе - Ким Чен Ын

Пекин. 10 марта. ИНТЕРФАКС - Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что партия и правительство страны разработали программу запуска серии разведывательных спутников с целью совершенствования возможностей самообороны, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Разработка разведывательного спутника - это не просто научно-исследовательская работа по получению средств для сбора информации, это и работа по защите нашего суверенитета и национальных интересов, осуществлению законных прав на самооборону", - заявил он при посещении Госуправления КНДР по освоению космоса.

Ким Чен Ын отметил, что целью является "предоставление вооруженным силам КНДР информации в режиме реального времени о военных действиях против нее агрессивных войск империализма США и его вассальных сил в Южной Корее, Японии и на Тихом океане", пишет агентство.