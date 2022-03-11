США не ведут работ в биолаборатории в Алматы - глава МИД Казахстана

Нур-Султан. 10 марта. ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН - Построенная на средства США референц-лаборатория в Алматы передана правительству Казахстана, американские ученые никаких разработок там не ведут, сообщил министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди.

"Лаборатория (референс-лаборатория в Алматы - ИФ) передана полностью правительству Казахстана, сейчас Казахстан осуществляет свои исследовательские, научные разработки в этой лаборатории. Никаких разработок американские ученые или других третьих стран там не ведут", - сказал Тлеуберди в четверг журналистам в кулуарах правительства.

Он напомнил, что лаборатория была построена на грант, средства и оборудование было предоставлено Соединенными Штатами.

"Как вы знаете, благодаря наличию этой лаборатории была разработана наша вакцина против коронавируса QazVak", - добавил он.

Центральная референс-лаборатория в Алматы открылась в сентябре 2016 года. По некоторым данным, на строительство лаборатории правительство США затратило до $130 млн.