Великобритания призывает отправившихся на Украину солдат вернуться домой - СМИ

Вашингтон. 10 марта. ИНТЕРФАКС - Несколько солдат, которые, предположительно, отправились на Украину, должны немедленно вернуться в Соединенное Королевство, сообщил CNN представитель британской армии.

"Нам известно о небольшом количестве отдельных солдат, которые не подчинились приказам и отсутствовали без разрешения, и, возможно, отправились на Украину в личном качестве", - сказал представитель британской армии.

"Мы активно и решительно призываем их вернуться в Великобританию", - отметил он.

Тем временем министерство обороны Великобритании заявило, что всем военнослужащим запрещено выезжать на Украину до дальнейшего уведомления.

Это распоряжение относится ко всем служащим, независимо от того, находятся они в отпуске или нет.