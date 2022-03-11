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Интерфакс-АВН

Великобритания призывает отправившихся на Украину солдат вернуться домой - СМИ

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Солдаты Британской армии
Солдаты Британской армии.
Источник изображения: © AP Photo / Mindaugas Kulbis

Вашингтон. 10 марта. ИНТЕРФАКС - Несколько солдат, которые, предположительно, отправились на Украину, должны немедленно вернуться в Соединенное Королевство, сообщил CNN представитель британской армии.

"Нам известно о небольшом количестве отдельных солдат, которые не подчинились приказам и отсутствовали без разрешения, и, возможно, отправились на Украину в личном качестве", - сказал представитель британской армии.

"Мы активно и решительно призываем их вернуться в Великобританию", - отметил он.

Тем временем министерство обороны Великобритании заявило, что всем военнослужащим запрещено выезжать на Украину до дальнейшего уведомления.

Это распоряжение относится ко всем служащим, независимо от того, находятся они в отпуске или нет.

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
США
Украина
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