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Интерфакс-АВН

США сообщили Польше, что не поддерживают идею передачи Украине самолетов МиГ-29 - Пентагон

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Министр обороны США Ллойд Остин
Министр обороны США Ллойд Остин.
Источник изображения: © AP Photo, Alex Brandon

Вашингтон. 9 марта. ИНТЕРФАКС - Глава Пентагона Ллойд Остин сообщил своему польскому коллеге Мариушу Блащаку, что США не поддерживают идею передачи Украине польский МиГ-29 и не намерены принимать участие в такой операции, заявил в среду представитель Минобороны США Джон Кирби.

"Глава Пентагона заявил, что на данном этапе мы не поддерживаем идею передачи дополнительных истребителей Украине", - сказал он на брифинге в Вашингтоне.

Кирби отметил, что Пентагон пришел к выводу, что передача самолетов МиГ-29 Украине не принесет существенной пользы Киеву и к тому же - может привести к эскалации с Россией. Он добавил, что поставка Киеву других вооружений, по мнению Вашингтона, гораздо более эффективна, чем передача истребителей.

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Страны
Польша
Россия
США
Украина
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