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Газета.ru

«Пентагон 30 лет баллистическим ракетами не занимался»

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Источник изображения: Сергей Казак/РИА "Новости"

Эксперты объяснили, почему российское ядерное оружие вызвало опасение у разведки США

Россия расширяет и совершенствует свой ядерный арсенал и наращивает возможности стратегических и нестратегических вооружений, что представляет «главную опасность» для Вашингтона. Об этом говорится в опубликованном докладе аппарата директора Национальной разведки США Эврил Хэйнс. «Газета.Ru» проанализировала документ.

«Согласно нашим оценкам, Россия в обозримом будущем останется крупнейшим и обладающим наибольшими возможностями соперником Соединенных Штатов с точки зрения оружия массового уничтожения, поскольку расширяет и совершенствует свой ядерный арсенал и наращивает возможности стратегических и нестратегических вооружений. Это главная опасность для США», - говорится в документе, опубликованном Национальной разведкой США.

По оценкам Вашингтона, «Москва считает свой ядерный потенциал необходимым для обеспечения сдерживания и выполнения задач в случае потенциального конфликта с США и НАТО». Отмечается, что Москва разрабатывает «системы доставки, предназначенные для преодоления системы ПРО США».

По мнению редактора журнала «Арсенал Отечества», военного эксперта Алексея Леонкова, прогнозом превосходства ядерного потенциала России США пытаются подготовить общественность к тому, что у них «не все хорошо с ядерным оружием».

«Заранее говорят, что Россия - их главный соперник в этой истории. Но она всегда была основным соперником. Что же изменилось? У России сейчас самое современное ядерное оружие. Доля современного вооружения и военной техники в ядерной триаде России, которая включает стратегическую авиацию, межконтинентальные баллистические ракеты и атомные подводные ракетоносцы, составляет 88%. Это официальные данные. Когда поступит на вооружение «Сармат» - будет стопроцентное обновление», - уверен Леонков.

РС-28 «Сармат» - перспективный ракетный комплекс наземного шахтного базирования, способный нести ядерные заряды. «Сармат» разрабатывается с 2000-х годов в АО «Государственном ракетном центре им. В. П. Макеева». Производством занимается «Красноярский машиностроительный завод».

Газета Минобороны России «Красная Звезда» ранее писала, что, начиная с 2022 года, планируются поэтапный вывод из группировки Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) ракетного комплекса тяжелого класса «Воевода» стационарного базирования и его замена на «Сармат». Отмечалось, что в 62-й ракетной Ужурской дивизии уже идут работы по подготовке головного ракетного полка к перевооружению на новый комплекс «Сармат».

«Пентагон же тридцать лет баллистическим ракетами по сути не занимался. Не модернизировал - ни боеголовки, ни ракеты Minuteman III. Сейчас, во время событий на Украине, США подняли истерию по поводу ядерного оружия и отменили запланированный на 5 марта испытательный пуск ракеты якобы обновленного варианта Minuteman III, чтобы показать, что не приводят свои стратегические силы в режим повышенной боеготовности. На самом деле ничего нового там не было», - сказал Леонков.

Схожей точки зрения придерживается старший научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Константин Богданов.

«На данный момент у США развернута только межконтинентальная баллистическая ракета Minuteman III разработки 1970-х годов. Сейчас у них идет разработка МБР нового поколения, но она, по-видимому, встанет на боевое дежурство лет через 8-10. Это в лучшем случае», - рассказал он.

Военный эксперт Дмитрий Литовкин, в свою очередь, отметил, что Москва в последнее годы получила «уникальное оружие». «У России имеется крылатая ракета глобальной дальности «Буревестник». После пуска может висеть в воздухе годами и «упадет» тогда, когда будет нужно, и там, где нужно», - заключил Литовкин.

«Буревестник» - перспективная межконтинентальная крылатая ракета глобальной дальности с ядерной энергетической установкой. Впервые о появлении «Буревестника» президент России Владимир Путин рассказал в послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года. Во время выступления президента были показаны видеокадры испытания ракетного комплекса.

22 марта 2018 года ракета получила наименование «Буревестник» по результатам голосования на сайте Минобороны.

В сентябре 2020 года глава военной разведки Великобритании генерал-лейтенант Джим Хокенхалл сообщил о возможности этой ракеты «практически бесконечно пребывать в состоянии ожидания в воздухе и наносить удары с неожиданных направлений по целям, что делает практически бесполезными современные системы ПРО».

В настоящее время, судя по открытым данным, испытания «Буревестника» продолжаются.


Ирина Альшаева

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